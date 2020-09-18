В Сумах спасатели освободили женщину, которая застряла между двумя киосками Сегодня, 6 июня, в 00:07 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи.

По предварительным данным, в г. Сумі по ул. Кооперативная между торговыми киосками застряла женщина.

На место вызова прибыло отделение дежурного караула 1-й государственной пожарно-спасательной части. Применение спецоборудования не понадобилось. Спасатели осторожно вытащили пострадавшую между металлических стен, после чего передали ее медикам.

Всего в спасательной операции были привлечены 5 человек личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.