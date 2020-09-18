В Сумах спасатели освободили женщину, которая застряла между двумя киосками

По предварительным данным, в г. Сумі по ул. Кооперативная между торговыми киосками застряла женщина.
На место вызова прибыло отделение дежурного караула 1-й государственной пожарно-спасательной части. Применение спецоборудования не понадобилось. Спасатели осторожно вытащили пострадавшую между металлических стен, после чего передали ее медикам.
Всего в спасательной операции были привлечены 5 человек личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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