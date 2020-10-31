Конотопские гандболистки с «серебром» Кубка Украины

В полуфиналах «ЗУНУ-Энерго ШВСМ» (Тернополь) проиграл чемпионкам Украины «Галичанке» (Львов) 16:32 (6:16), а «Реал» (Николаев) - «Днепрянке» (Херсон) 20:24 (13:14). За «Днепрянку» 11 мячей забросила воспитанница конотопского гандбола Анна Дябло, Наталья Панченко добавила 1.
В финале «Галичанка» обыграла «Днепрянку» 29:19 (15:11) и выиграла кубок Украины. «Днепрянке» достались серебряные медали. Анна Дябло была признана лучшим игроком в составе своей команды. В этом матче она отметилась дублем, Наталья Панченко – 1.
Во Львове завершился финальный этап чемпионата Украины по гандболу среди женских команд высшей лиги....
Во Львове продолжается финальный этап чемпионата Украины по гандболу среди женских команд высшей лиги....
Сегодня, 14 мая, стартовал финальный этап чемпионата Украины по гандболу среди женских команд высшей лиги....
13-14 ноября в Сумах пройдут сразу 4 матча чемпионата Украины по гандболу среди мужских команд высшей лиги....
Сегодня, 31 октября, прошли вторые игры 2-го тура чемпионата Украины по гандболу среди женских команд в высшей лиге....