Конотопские гандболистки с «серебром» Кубка Украины 4-5 июня в Николаеве прошел «финал четырех» Кубка Украины по гандболу среди женских команд.

В полуфиналах «ЗУНУ-Энерго ШВСМ» (Тернополь) проиграл чемпионкам Украины «Галичанке» (Львов) 16:32 (6:16), а «Реал» (Николаев) - «Днепрянке» (Херсон) 20:24 (13:14). За «Днепрянку» 11 мячей забросила воспитанница конотопского гандбола Анна Дябло, Наталья Панченко добавила 1.

В финале «Галичанка» обыграла «Днепрянку» 29:19 (15:11) и выиграла кубок Украины. «Днепрянке» достались серебряные медали. Анна Дябло была признана лучшим игроком в составе своей команды. В этом матче она отметилась дублем, Наталья Панченко – 1.