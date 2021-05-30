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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Вчера 09:311167

Ахтырская футболистка принесла своей команде кубок Украины

5 июня в Киеве прошел финальный матч на Кубок Украины по футболу среди женских команд.

В решающей встрече сошлись два харьковских клуба «Житлобуд-1» и «Житлобуд-2».

В первом тайме игровое преимущество было за «Житлобуд-1». Игроки этой команды создали несколько угроз воротам соперниц. В частности, опасно пробивали Апанащенко, Овдийчук, Кочнева. На 11-й минуте в Овдийчук вообще был убийственный момент, когда ее удар после индивидуального прохода кипер перевела в штангу.

«Житлобуд-2» пытался контратаковать, но впереди у коллектива Натальи Зинченко ничего не получалось до 39-й минуты, когда Кравчук в контрвыпад расшатала оппонентов и отдала в центр штрафной на нашу Яну Калинину, которая метров с 10-ти попала в цель, - 0:1.

После перерыва «Житлобуд-1» увеличил темп, мяч крайне редко покидал половину поля номинальных гостей. Только на 70-й минуте Панцулая нанесла дальний, но неточный удар. А до этого мяч иногда просто чудом не залетал в ворота «Житлобуд-2». Чего только стоит момент от той же Овдийчук, когда мяч после его удара головой попал в перекладину.

Впрочем, под занавес поединка у футболисток «Житлобуд-2» словно открылось второе дыхание. Команда создала несколько опасных моментов, правда, счет на табло так и не изменился.

Спорт Футбол
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