В чемпионате Сумщины отыграли второй тур

Высшая лига
«Аграрник-Авангард» Белополье 3:2 ФК «Кролевец»
«Украина» Токари 1:0 «Альянс-2» Липовая Долина
«Явор» Краснополье1:1 «Колос» (Севериновка)
После двух неполных туров лидирует «Украина» - 4 очка (в 2 играх), дальше - ФК «Нефтяник» Ахтырка, ФК «Велетень» Глухов, «Аграрник-Авангард» - по 3 (1)…
Первая лига.
ФК «Дружба» 1:2 ФК «Шахтер-ДЮСШ им.Мамиашвили» Конотоп
«Дружба» Сосновка 0:2 «Колос» (Шосткинская ОТГ)
«Велетень-2» 8:0 «Лидер»
Лидируют «Велетень-2» и «Колос» - по 6очков, дальше – «Дружба» и ФК «Шахтер-ДЮСШ им.Мамиашвили» - по 3…