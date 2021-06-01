В чемпионате Сумщины отыграли второй тур 5 июня прошли матчи 2-го тура чемпионата Сумщины по футболу.

Высшая лига

«Аграрник-Авангард» Белополье 3:2 ФК «Кролевец»

«Украина» Токари 1:0 «Альянс-2» Липовая Долина

«Явор» Краснополье1:1 «Колос» (Севериновка)

После двух неполных туров лидирует «Украина» - 4 очка (в 2 играх), дальше - ФК «Нефтяник» Ахтырка, ФК «Велетень» Глухов, «Аграрник-Авангард» - по 3 (1)…

Первая лига.

ФК «Дружба» 1:2 ФК «Шахтер-ДЮСШ им.Мамиашвили» Конотоп

«Дружба» Сосновка 0:2 «Колос» (Шосткинская ОТГ)

«Велетень-2» 8:0 «Лидер»

Лидируют «Велетень-2» и «Колос» - по 6очков, дальше – «Дружба» и ФК «Шахтер-ДЮСШ им.Мамиашвили» - по 3…