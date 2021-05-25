Сумские пограничники поймали двух россиян, ради отдыха в Одессе переплывших Ворсклу

Двое мужчин, 1980 и 1982 годов рождения, с собой имели только водительские удостоверения и рюкзак с личными вещами. Задержанные заверили, что направлялись в Одессу на отдых. Незаконный путь мужчины выбрали из-за карантина.
Ранее, в 2019 году, одному из мужчин запретили въезд в Украину на 3 года за нарушение украинского законодательства.
Сейчас правоохранители устанавливают полные обстоятельства происшествия. За незаконное пересечение государственной границы фигурантам грозит административная ответственность. Кроме того, им запретят въезд в Украину на срок от 5 до 10 лет.
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