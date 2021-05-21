В Сумском районе обокрали школу: срезали батареи Вандальный факт был обнаружен на днях в селе Червленое на Лебединщине. Неизвестная группа лиц обокрала местную школу.

Злоумышленниками были демонтированы и вынесено из помещения школы отопительные батареи. На месте совершения преступления уже работают следователи. Сообщает Лебединский горсовет.

По предварительной информации, данное преступление, скорее всего, совершили лица, хорошо знакомые с местом преступления. Не исключено, что это могут быть даже местные жители. В таком случае на первый план выходит вопрос элементарной человеческой морали и здравого смысла. Удовлетворяя собственные материальные потребности, даже путем обворовывания громады, в которой сами живем, мы постоянно деградируем и быстрыми темпами движемся в обратном от развития нашего общества направлении.

Напомним, что согласно действующему законодательству, похищение имущества наказывается штрафом от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до пяти лет. Поэтому, по злоумышленников ждет суровое наказание.

Уважаемые граждане, призываем Вас обязательно сообщать в правоохранительные органы, если стали свидетелем совершения противоправных действий или владеете важной информацией о совершенных преступлений!