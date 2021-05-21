В Сумском районе обокрали школу: срезали батареи

Злоумышленниками были демонтированы и вынесено из помещения школы отопительные батареи. На месте совершения преступления уже работают следователи. Сообщает Лебединский горсовет.
По предварительной информации, данное преступление, скорее всего, совершили лица, хорошо знакомые с местом преступления. Не исключено, что это могут быть даже местные жители. В таком случае на первый план выходит вопрос элементарной человеческой морали и здравого смысла. Удовлетворяя собственные материальные потребности, даже путем обворовывания громады, в которой сами живем, мы постоянно деградируем и быстрыми темпами движемся в обратном от развития нашего общества направлении.
Напомним, что согласно действующему законодательству, похищение имущества наказывается штрафом от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до пяти лет. Поэтому, по злоумышленников ждет суровое наказание.
Уважаемые граждане, призываем Вас обязательно сообщать в правоохранительные органы, если стали свидетелем совершения противоправных действий или владеете важной информацией о совершенных преступлений!
Часть домов на ул. Металлургов остались без интернета от «Радио систем»....
Находясь дома у своего знакомого, злоумышленник «отблагодарил» приятелю за гостеприимство, похитив у него рыбацкую лодку....
В Шостке полицейские разоблачили мужчину, который обоснованно подозревается в краже денег из терминала самообслуживания....
Аферистки обогатились на общую сумму около 10 000 гривен за счет доверчивой пожилой сумчанки....
Деревца яблонь, груши, черешни, абрикоса, кустики клубники и агроволокно похитила с чужого земельного участка 57-летняя жительница одного из населенных пунктов...