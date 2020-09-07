Сумские самбисты с медалями чемпионата Украины, роменские выступали за Черниговщину

В соревнованиях приняли участие полтысячи юных спортсменов из 22 регионов нашей страны.
Среди призеров были и представители Сумщины. Чемпионами стали: Алина Смирнова (весовая категория свыше 65 кг) и Владимир Мазкун (до 54 кг). Серебряным призером: Валерия Вальченко (40 кг), бронзовыми: Ангелина Мандрик (65 кг), Денис Закаблук (35 кг), Богдан Рогальский (59 кг), Лилия Языкова (37 кг) и Диана Пыхтина (+65 кг).
Также среди призеров воспитанники роменского тренера Дмитрия Богуша, которые выступали за Черниговщину: Карина Конаковская (40 кг) стала чемпионкой, Анастасия Савченко (40 кг), Елена Охрименко (47 кг) и Максим Савченко (50 кг) стали бронзовыми призерами.
«Нас просто не захотели включать в Сумскую заявку. Пришлось выступать за Черниговскую», - объяснил тренер.
Неужели у нас лишние чемпионы?
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