Сумские самбисты с медалями чемпионата Украины, роменские выступали за Черниговщину 4 июня в черноморском поселке Каролино-Бугаз завершился чемпионат Украины среди подростков (14 лет и младше).

В соревнованиях приняли участие полтысячи юных спортсменов из 22 регионов нашей страны.

Среди призеров были и представители Сумщины. Чемпионами стали: Алина Смирнова (весовая категория свыше 65 кг) и Владимир Мазкун (до 54 кг). Серебряным призером: Валерия Вальченко (40 кг), бронзовыми: Ангелина Мандрик (65 кг), Денис Закаблук (35 кг), Богдан Рогальский (59 кг), Лилия Языкова (37 кг) и Диана Пыхтина (+65 кг).

Также среди призеров воспитанники роменского тренера Дмитрия Богуша, которые выступали за Черниговщину: Карина Конаковская (40 кг) стала чемпионкой, Анастасия Савченко (40 кг), Елена Охрименко (47 кг) и Максим Савченко (50 кг) стали бронзовыми призерами.

«Нас просто не захотели включать в Сумскую заявку. Пришлось выступать за Черниговскую», - объяснил тренер.

Неужели у нас лишние чемпионы?