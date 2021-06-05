На Сумщине еще 51 случай заболевания коронавирусом (подробности)

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 51 человек (Белопольский р-н - 1, Глухов - 3, Конотоп – 12, Конотопский р-н - 3, Лебедин - 4, Лебединский р-н - 1, Ромны - 3, Сумы - 17 Сумской р-н - 7).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1298 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 74 308 человек, из них за минувшие сутки - 56 (Белопольский р-н - 4, Глухов - 16 Глуховский р-н - 8, Сумы - 24, Сумской р-н - 4).
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