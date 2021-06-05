На Сумщине еще 51 случай заболевания коронавирусом (подробности) По состоянию на 6 июня в Сумской области 77 255 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 51 человек (Белопольский р-н - 1, Глухов - 3, Конотоп – 12, Конотопский р-н - 3, Лебедин - 4, Лебединский р-н - 1, Ромны - 3, Сумы - 17 Сумской р-н - 7).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1298 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 74 308 человек, из них за минувшие сутки - 56 (Белопольский р-н - 4, Глухов - 16 Глуховский р-н - 8, Сумы - 24, Сумской р-н - 4).