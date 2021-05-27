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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сегодня липоводолинский «Альянс» сыграет против «Черноморца» (трансляция)

Сегодня, 5 июня, в Одессе пройдет матч 29-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге между местным «Черноморцем» и липоводолинским «Альянсом».

Игра начнется в 17.30.

Результат предыдущего матча команд: 0:0.

Форма команд в чемпионате:

«Черноморец»: 28 матчей, 17 побед, 7 ничьих, 4 поражения, мячи: 43-20, 58 очков, 2 место.

«Альянс»: 28 матчей, 13 побед, 8 ничьих, 7 поражений, мячи: 43-30, 47 очков, 6 место.

Предыдущие матчи команд:

27 мая. «Металлист 1925» 0:1 «Черноморец»

26 мая. «Альянс» 4:1 «Прикарпатье»

Лучшие бомбардиры команд:

«Черноморец»: Виктор Лиховидько (6 голов)

«Альянс»: Николай Агапов (8 голов)

Дисквалифицированы:

«Черноморец»: Илья Путря (перебор желтых карточек)

«Альянс» Ян Осадчий (перебор желтых карточек)

Сезон 2019/2020 гг.

Прошлый сезон "Черноморец" завершил на десятом месте в Первой лиге. В 30-ти матчах команда одержала десять побед, девять раз сыграла вничью и 11 проиграла (39 очков, разница забитых и пропущенных мячей - 40-37). В течение того календарного сезона "моряков" возглавляли три наставника. Начинали сезон они с Червенковым, дальше было сотрудничество с Остапом Маркевичем, а с второй декады мая 2020 года с команду работал Сергей Ковалец.

История противостояний

История противостояний между «Альянсом» и «Черноморцем» насчитывает лишь один матч, который состоялся 20 ноября 2020 на стадионе «Юбилейный» в Сумах. Тот матч завершился со счетом 0:0, однако игра запомнилась тем, что в Сумы одесситы приехали делегацией, которая насчитывала 13 футболистов. Таким ограниченным составом «морякам» удалось вырвать ничью, чему они могут благодарить Роману Подковке, который в добавленное ко второму тайму время парировал пенальти от Сергея Загинайлова. Однако отметим и сейв с 11-метровой отметки Ярослава Важинского в начале матча. За «Черноморец» в первой части сезона 2019/2020 выступал действующий «альянсовец» Константин Ярошенко.

Накануне матча

Команды подходят к этому матчу с определенным итогом сезона: «Черноморец» гарантировал себе место в УПЛ на следующий сезон и в случае благоприятного исхода матча «Верес» - «Авангард» Краматорск может побороться за золотые медали Первой лиги.

Спорт
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