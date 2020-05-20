В Кролевце поймали веловора 4 июня за помощью к полиции обратился 54-летний житель города Кролевец и сообщил, что неизвестный со стоянки возле школы похитила велосипед сына.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий благодаря видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных на территории школы, участковый офицер полиции установил личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления, житель соседнего района.

Как установили правоохранители, гуляя по городу, злоумышленник увидел на велосипедной стоянке не пристегнутый велосипед. Убедившись, что его никто не видит, сел на него и поехал на железнодорожный вокзал, где вскоре его и обнаружили сотрудники полиции.

В полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.