Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:26206

На Сумщине полицейские разыскивают без вести пропавшего 17-летнего парня

Ярослав Дзюба 3 июня ушел из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся.

На вид Ярославу 17 лет, ростом 170 см, худощавого телосложения, смуглый. Имеет черные волосы и темные глаза. Был одет в камуфляжную куртку, белую кофту и штаны светло-серого цвета, белые кроссовки. Имеет особую примету - татуировка на обеих руках между запястьем и локтем.

На розыск без вести пропавшего подростка ориентирован личный состав полиции Шостки. Соответствующее ориентировки с описанием внешности и фотографией парня разослано во все территориальные подразделения полиции области. Правоохранители призывают граждан не быть равнодушными. Если кому известна какая-либо информация, которая поможет в розыске Ярослава Дзюбы, просьба сообщить в Шосткинское районное управление полиции по адресу: г. Шостка ул. Свободы, 67, или по телефону: 050-327-91-48, или на круглосуточную линию полиции «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Пропал без вести
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Жительница Сумщины просит помочь разыскать сына
Вчера 09:06

Жительница Сумщины просит помочь разыскать сына

Жительница с. Ивот Шосткинского района Галина Шаповалова через Фейсбук просит помощи в поисках своего сына Олега Шаповалова....

Полицейские Глухова разыскивают без вести пропавшую несовершеннолетнюю Татьяну Винду
03.06.2021 17:34

Полицейские Глухова разыскивают без вести пропавшую несовершеннолетнюю Татьяну Винду

2 июня 17-летняя жительница Глухова ушла из дома и обратно не вернулась. Сейчас ее местонахождение до сих пор остается неизвестно....

Подростков, которых разыскивали полицейские Сумщины, нашли в Херсоне
26.05.2021 22:09

Подростков, которых разыскивали полицейские Сумщины, нашли в Херсоне

16-летнего жителя Шосткинщины и его 15-летнюю подругу полицейские нашли и в ближайшее время вернут в семьи. Сейчас их жизни и...

По дороге с Сумщины в Херсон пропали двое подростков
26.05.2021 15:00

По дороге с Сумщины в Херсон пропали двое подростков

Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавших подростков....

На Сумщине полицейские разыскали сбежавшего из дома 17-летнего Юрия Баранца
26.05.2021 10:08

На Сумщине полицейские разыскали сбежавшего из дома 17-летнего Юрия Баранца

Меньше суток понадобилось сотрудникам ювенальной превенции, чтобы установить местонахождение 17-летнего парня....

Новости

На Сумщине 77 204 случая заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 08:31
На Сумщине полицейские разыскивают без вести пропавшего 17-летнего парня
Сегодня 11:26
Жители Сумщины нашли на огороде боеприпасы
Сегодня 10:33
Сумщині намалювали логотип до 30-річчя незалежності України
Сегодня 10:02
Сумчане собираются перекрывать ул. Прокофьева из-за дерибана земли в пользу «Федорченко»
Сегодня 09:48
Очередной глава облсовета пообещал Александру Шапаренко возродить гребную базу в Сумах
Сегодня 09:17
Роменские спасатели выиграли Кубок по мини-футболу
Сегодня 08:56
Какой будет погода на Сумщины на выходных?
Вчера 17:55
Стадіон "Ювілейний" вже не потрібен новим власникам
Вчера 17:25
На Сумщині поліцейські розшукали неповнолітню дівчину-втікачку, яка дві ночі не ночувала вдома
Вчера 17:22
Юних сумчан пільгових категорій запрошують на відпочинок до дитячих оздоровчих центрів «Молода гвардія» та «Артек»
Вчера 17:14
В Конотопе пенсионерка потеряла все сбережения, спасая фейкового внука
Вчера 16:32
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Бизнес по-сумски, или История одного арендатора универмага «Киев»
Вчера 16:58
Мільйони на смітник. Скандальні партнери братів-чепчиків будують сміттєвий полігон для Сум (відео)
03.06.2021 13:21
Іван Телющенко: Будь-яка суспільно корисна дія повинна бути «з кулаками»
01.06.2021 16:09
Правоохранители атакуют сумские предприятия
31.05.2021 19:21
Суши сет в Борисполе - в чем выгода?
31.05.2021 18:27
Чи відповідає покупець за ненавмисно розбитий або пошкоджений товар у магазині?
31.05.2021 17:04
“Для меня каждая сложная операция - это драйв и адреналинозависимость”, - уролог Юрий Кудрявцев
31.05.2021 16:54
На Сумщине коронавирусные показатели снова падают (итоги недели)
31.05.2021 13:09
Добить раненого: кто и зачем хочет сорвать возрождение Сумского НПО?
30.05.2021 17:28
Відкритий лист представника АТ "Сумське НВО" до Міністра юстиції та Генпрокурора
29.05.2021 14:28
Оптовые покупки топлива: выгодно, надежно и недорого
27.05.2021 20:27
У Конотопі священик будує дім із коноплі
27.05.2021 18:38
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Закляття 3: За велінням диявола (Майкл Чавес, 2021)
Закляття 3: За велінням диявола (Майкл Чавес, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.25
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.40
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.00; 18.35
Кролик Петрик: Втеча до міста (Вілл Глук, 2021)
Кролик Петрик: Втеча до міста (Вілл Глук, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.00; 16.50
Чехов-фест. Корсиканка (Київ)
Чехов-фест. Корсиканка (Київ)
Театр Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.Щепкіна
19.00
Прибульчик
Прибульчик
Театр Сумський обласний театр для дітей та юнацтва
11.00
Чарівний світ романсу
Чарівний світ романсу
Концерты Сумська обласна філармонія
18.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.