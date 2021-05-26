На Сумщине полицейские разыскивают без вести пропавшего 17-летнего парня

На вид Ярославу 17 лет, ростом 170 см, худощавого телосложения, смуглый. Имеет черные волосы и темные глаза. Был одет в камуфляжную куртку, белую кофту и штаны светло-серого цвета, белые кроссовки. Имеет особую примету - татуировка на обеих руках между запястьем и локтем.
На розыск без вести пропавшего подростка ориентирован личный состав полиции Шостки. Соответствующее ориентировки с описанием внешности и фотографией парня разослано во все территориальные подразделения полиции области. Правоохранители призывают граждан не быть равнодушными. Если кому известна какая-либо информация, которая поможет в розыске Ярослава Дзюбы, просьба сообщить в Шосткинское районное управление полиции по адресу: г. Шостка ул. Свободы, 67, или по телефону: 050-327-91-48, или на круглосуточную линию полиции «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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