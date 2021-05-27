Ділянку українсько-російського кордону на Сумщині відвідали експерти Посольства США в Україні Державна прикордонна служба України продовжує активно розвивати міжнародну співпрацю.

Днями, в рамках співробітництва Держприкордонслужби України з Державним Департаментом США, в рамках реалізації Програми з питань експортного контролю та безпеки кордонів (EXBS), відбувся візит групи експертів на ділянку українсько-російського державного кордону в Сумській та Харківській областях.

Метою візиту на Сумщину американської делегації, яку очолив радник з прикордонних питань Байрон Багет, є впровадження ініціативи щодо удосконалення охорони українсько-російської ділянки кордону. Під час брифінгу, який проходив у відділі прикордонної служби «Краснопілля» Сумського прикордонного загону, учасники заходу обговорили результати реалізації пілотного Проєкту «Безпечний кордон» та імплементації спільної ініціативи щодо зменшення ризиків на українсько-російській ділянці кордону.

Зазначимо, що даний пілотний Проєкт був започаткований у відділенні інспекторів прикордонної служби «Славгород» ще у 2018 році та надалі розширено на весь відділ прикордонної служби «Краснопілля».

А на Харківщині гостей ознайомили з інженерно – технічним облаштуванням державного кордону. Прикордонники продемонстрували можливості інтегрованої системи охорони кордону, стан інженерно-технічного та фортифікаційного облаштування українсько-російської ділянки державного кордону.

Також заступник начальника управління організації прикордонної служби – начальник відділу розвитку прикордонної служби Департаменту охорони державного кордону Адміністрації Держприкордонслужби України полковник Володимир МАРЧУК розповів експертам про порядок охорони кордону, як змінилася ситуація на кордоні після облаштування його в інженерному відношенні та встановлення комплексної системи відеоконтролю та сигналізації.

Наприкінці візиту іноземні експерти подякували за відкритість і щирість у спілкуванні. Прикордонники своєю чергою подякували іноземній делегації за плідну співпрацю і допомогу та запевнили, що подальше співробітництво сприятиме покращенню охорони українсько-російської ділянки державного кордону.