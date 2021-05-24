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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:49198

На Сумщині на хабарі спіймали службовця Укрзалізниці

За процесуального керівництва Конотопської окружної прокуратури в рамках кримінального провадження задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди керівником одного структурного підрозділу «Конотопське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» Акціонерного товариства «Українська залізниця» (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, вказаний службовець вимагав від фізичної особи-підприємця 5 тис. доларів США. За вказану суму він погодився укласти з ним угоду на постачання питної види з свердловини, що перебуває у користуванні зазначеного управління.
Правоохоронці затримали фігуранта 4 червня 2021 року в порядку ст. 208 КПК України в одному з райцентрів Сумщини за місцем роботи під час одержання всієї суми неправомірної вигоди. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.
Протиправну діяльність особи припинено співробітниками Управління стратегічних розслідувань у Сумській області співробітниками Конотопського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.
Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба обласної прокуратури

Право Взятка
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