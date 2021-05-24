На Сумщині на хабарі спіймали службовця Укрзалізниці

За даними слідства, вказаний службовець вимагав від фізичної особи-підприємця 5 тис. доларів США. За вказану суму він погодився укласти з ним угоду на постачання питної види з свердловини, що перебуває у користуванні зазначеного управління.
Правоохоронці затримали фігуранта 4 червня 2021 року в порядку ст. 208 КПК України в одному з райцентрів Сумщини за місцем роботи під час одержання всієї суми неправомірної вигоди. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.
Протиправну діяльність особи припинено співробітниками Управління стратегічних розслідувань у Сумській області співробітниками Конотопського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.
Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба обласної прокуратури
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