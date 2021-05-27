На Сумщині автомобіль з закордонною реєстрацією потрапив в ДТП Подія сталася сьогодні, 4 червня, поблизу села Пирогівка. Сімнадцятирічний водій автомобіля на закордонній реєстрації не впорався з керуванням та виїхав на узбіччя дороги, де автомобіль перекинувся. На щастя, керманич не постраждав.

Про дорожньо-транспортну пригоду у поліцію повідомили небайдужі громадяни, які випадково побачили на узбіччі дороги перевернутий автомобіль.

Прибувши на місце події, співробітники групи реагування патрульної поліції побачили, що в середині легковика нікого немає, проте за кілька хвилин його господар знайшовся. Ним виявився 17-річний житель одного з населених пунктів Шосткинщини, який і керував даним транспортним засобом.

Неповнолітнього керманича, разом з його дорослим братом, поліцейські доставили до лікарні для медичного обстеження на стан сп’яніння, проте той, у присутності двох свідків, від необхідного обстеження відмовився. За зовнішніми ознаками парубок перебував в стані наркотичного сп’яніння.

Відповідно до чинного законодавства водія притягнуть до адміністративної відповідальності за кількома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення: ст. 124 «Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна», ст. 126 «Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила їх для перевірки, або стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами» та ст. 130 «Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції». Проводиться подальша перевірка.

Правоохоронці звертаються до батьків неповнолітніх дітей з проханням приділяти більше уваги своїм нащадкам. Цікавтесь їх захопленнями, колом друзів та знайомих, та тим, як вони проводять час поза родиною.

Відділ комунікації поліції Сумської області