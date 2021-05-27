На Сумщине прошли масштабные учения спасателей Сегодня, 4 июня, на территории учебно-тактического полигона Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины состоялись масштабные тактико-специальные учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций с привлечением пожарной, аварийно-спасательной, а также другой специальной техники и авиационных средств.

В ходе учений спасатели отработали полный спектр мероприятий по разведке места чрезвычайной ситуации, поиска и эвакуации пострадавших, оказание им домедицинской помощи, ликвидации последствий ЧС, и тому подобное. Работы проводились на различных учебных местах, соответствующих наиболее резонансным вызовам для личного состава ДСНС. В частности, спасатели отработали ликвидацию взрыва с последующим разрушением конструкций, эвакуацией пострадавших с применением авиационной техники - вертолета ЕС-225 «Супер Пума», развернули сортировочный площадка для пострадавших, а также продемонстрировали работу с деблокации пострадавших при ликвидации последствий ДТП с использованием специфического оборудования, которым укомплектованы специальные аварийно-спасательные машины ДСНС.

Кроме того спасатели ликвидировали последствия аварийного приземления самолета Ан-26, пилот которого доложил диспетчеру о невыход правой основной стойки шасси в 10 км от взлетно-посадочной полосы при заходе на посадку, потушили пожар на открытом технической площадке промышленного предприятия с помощью пенной атаки, а также продемонстрировали работу сводного отряда и авиации Службы спасения в ходе тушения условного масштабного лесного пожара. Так, для тушения были привлечены пожарный самолет АН-32П и вертолет Ми-8 с водосливным устройством. Для координации действий привлеченных наземных сил и авиационных средств было задействовано воздушный пункт управления на базе вертолета ЕС-145.

Работы на этой локации особенно актуальны в весенне-летний период и требуют постоянного совершенствования со стороны всех участников тушения пожаров в природных экосистемах. Свои навыки также показали пиротехники, сводная группа экстренной психологической помощи и кинологическая служба ДСНС. В рамках специальных учений также была продемонстрирована работа передвижного пункта управления, ознакомлены присутствующих с современными образцами пожарно-спасательной и специальной техники, комплектом массовой деконтаминации и элементами мобильного госпиталя ДСНС, развернутого на полигоне, и тому подобное.