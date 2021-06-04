В Сумах на Белопольском шоссе произошла авария Сегодня, 4 июня, около 9 часов утра, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Белопольское шоссе.

Инспекторы выяснили, что водитель автомобиля Renault Kangoo при движении задним ходом допустил наезд на автомобиль Skoda Superb. Транспортные средства получили механические повреждения. Инспекторы оформили материалы ДТП и составили на водителя Renault Kangoo админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.