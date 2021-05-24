Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:55217

Какой будет погода на Сумщины на выходных?

На выходных погода Сумщины будет формироваться под влиянием поля пониженного давления.

Ожидается умеренно теплая погода с небольшими дождями, местами с грозами.

5 июня: переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северный 5-10 м/с. Температура ночью +8 .. + 13 °С, днем +16 .. + 21 °С.

6-7 июня: переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем небольшой, местами умеренный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +8 .. + 13 °С, днем +17 .. + 22 °С.

Общество Прогноз погоды
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине погоду будет определять южный циклон
02.06.2021 17:46

На Сумщине погоду будет определять южный циклон

3 июня погоду будет определять северная периферия циклона с юга....

Начало календарного лета не принесет на Сумщину летнего тепла
31.05.2021 14:58

Начало календарного лета не принесет на Сумщину летнего тепла

Погода формируется под влиянием периферии циклона с юга, ожидается холоднее обычного, порой с небольшими осадками погода....

На выходных на Сумщине будет дождливо
28.05.2021 17:30

На выходных на Сумщине будет дождливо

На выходных погоду на Сумщине будет определять атмосферный фронт с волнами....

В четверг в Сумах ожидается гроза
26.05.2021 15:50

В четверг в Сумах ожидается гроза

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг,...

На Сумщине прогнозируют непогоду
24.05.2021 08:05

На Сумщине прогнозируют непогоду

24 мая на Сумщине ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, местами гроза, днем значений дождь, гроза, местам град....

Новости

На Сумщине 70 новых случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 08:26
Какой будет погода на Сумщины на выходных?
Сегодня 17:55
Стадіон "Ювілейний" вже не потрібен новим власникам
Сегодня 17:25
На Сумщині поліцейські розшукали неповнолітню дівчину-втікачку, яка дві ночі не ночувала вдома
Сегодня 17:22
Юних сумчан пільгових категорій запрошують на відпочинок до дитячих оздоровчих центрів «Молода гвардія» та «Артек»
Сегодня 17:14
В Конотопе пенсионерка потеряла все сбережения, спасая фейкового внука
Сегодня 16:32
Ділянку українсько-російського кордону на Сумщині відвідали експерти Посольства США в Україні
Сегодня 15:52
В Сумах этим летом пришкольные лагеря будут работать в 29 школах
Сегодня 15:50
На Сумщині на хабарі спіймали службовця Укрзалізниці
Сегодня 15:49
На Сумщині автомобіль з закордонною реєстрацією потрапив в ДТП
Сегодня 15:47
В Сумах троллейбусы меняют маршруты
Сегодня 15:10
У Сумах відкрилася концертна зала ім. Анатолія Кірноза
Сегодня 15:09
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Бизнес по-сумски, или История одного арендатора универмага «Киев»
Сегодня 16:58
Мільйони на смітник. Скандальні партнери братів-чепчиків будують сміттєвий полігон для Сум (відео)
Вчера 13:21
Іван Телющенко: Будь-яка суспільно корисна дія повинна бути «з кулаками»
01.06.2021 16:09
Правоохранители атакуют сумские предприятия
31.05.2021 19:21
Суши сет в Борисполе - в чем выгода?
31.05.2021 18:27
Чи відповідає покупець за ненавмисно розбитий або пошкоджений товар у магазині?
31.05.2021 17:04
“Для меня каждая сложная операция - это драйв и адреналинозависимость”, - уролог Юрий Кудрявцев
31.05.2021 16:54
На Сумщине коронавирусные показатели снова падают (итоги недели)
31.05.2021 13:09
Добить раненого: кто и зачем хочет сорвать возрождение Сумского НПО?
30.05.2021 17:28
Відкритий лист представника АТ "Сумське НВО" до Міністра юстиції та Генпрокурора
29.05.2021 14:28
Оптовые покупки топлива: выгодно, надежно и недорого
27.05.2021 20:27
У Конотопі священик будує дім із коноплі
27.05.2021 18:38
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Закляття 3: За велінням диявола (Майкл Чавес, 2021)
Закляття 3: За велінням диявола (Майкл Чавес, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.25
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.40
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.00; 18.35
Кролик Петрик: Втеча до міста (Вілл Глук, 2021)
Кролик Петрик: Втеча до міста (Вілл Глук, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.00; 16.50
Чудернацькі пригоди Бурсака (прем'єра)
Чудернацькі пригоди Бурсака (прем'єра)
Театр Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.Щепкіна
18.00
Виставка фондів музею "Там, де живе казка"
Виставка фондів музею "Там, де живе казка"
Выставки Сумський обласний художній музей ім.Н.Онацького
10.00-17.00 (крім пт)
Виставка батіку Інни Головіної "Коли сонце було Богом"
Виставка батіку Інни Головіної "Коли сонце було Богом"
Выставки Сумська міська галерея
10.00-18.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.