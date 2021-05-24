Какой будет погода на Сумщины на выходных? На выходных погода Сумщины будет формироваться под влиянием поля пониженного давления.

Ожидается умеренно теплая погода с небольшими дождями, местами с грозами. 5 июня: переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северный 5-10 м/с. Температура ночью +8 .. + 13 °С, днем +16 .. + 21 °С. 6-7 июня: переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем небольшой, местами умеренный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +8 .. + 13 °С, днем +17 .. + 22 °С.