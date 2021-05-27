На Сумщине уменьшилось количество ковидных больниц и коек Утвержден новый перечень учреждений для госпитализации пациентов с COVID-19.

В него вошли 257 больниц в Украине. Одни из них остаются опорными больницами, которые будут продолжать обеспечивать инфекционную готовность на постоянной основе. Другие, так называемые больницы «второй волны», будет привлекаются к оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19 с 1 июня и будут либо исключаться из сети, в случае снижения показателей заболеваемости, или расширяться за счет больниц «третьей волны» (при необходимости).

На сегодня, в перечне «первой волны» в Сумской области осталось 9 из 20 больниц:

- КНП «Клиническая больница № 5» Сумского городского совета;

- КНП Ахтырского городского совета «Ахтырская центральная районная больница»;

- КНП «Шосткинская центральная районная больница» Шосткинского городского совета;

- КНП «Роменская центральная районная больница» Роменского городского совета;

- КНП «Детская клиническая больница святой Зинаиды» Сумского городского совета;

- КНП «Клиническая больница Святого Пантелеймона» Сумского городского совета;

- КНП Сумского областного совета «Медицинский клинический центр инфекционных болезней и дерматологии имени 3. И. Красовицкого»;

- КНП Конотопского городского совета «Конотопская центральная районная больница им. академика Михаила Давыдова»;

- КНП Сумского областного совета «Сумской областной клинический госпиталь ветеранов войны»

В перечень «второй волны» попали еще больницы в Белополье, Кролевце, Тростянце и Центральная городская в Сумах. Остальные – в «третьей волне».

Из 2040 коек осталось 950. Больницы будут подключать в случае превышения заполненности 60% коек.