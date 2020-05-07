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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:38510

В Сумах будут судить главу ликвидационной комиссии, который пытался незаконно реализовать здания аэропорта

Сумской областной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении главы ликвидационной комиссии, который пытался противоправно реализовать здания сумского аэропорта и растратил имущество предприятия (ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 и ч. 3 ст. 15 / ч. 5 ст. 191 УК Украины).

По данным следствия, после прекращения деятельности предприятия «Универсал-Авиа» путем его ликвидации была создана комиссия, главой которой назначен вышеуказанное лицо. В 2018 году глава комиссии, не получив согласие Министерства инфраструктуры Украины на отчуждение недвижимого имущества без проведения независимой его оценки и аукциона заключил с физическим лицом договор купли-продажи, согласно которому часть зданий сумского аэропорта лицо приобрело за 103 тыс. грн. Однако согласно заключению экспертизы, рыночная стоимость помещений нежилых зданий составляет 3,4 млн грн.

В настоящее время право зарегистрировать приобретенную собственность лицу не удалось из-за отсутствия полного пакета документов, необходимых для регистрации. По ходатайству следователя и прокурора на указанные здания решению суда наложен арест.

Более того, обвиняемый без согласия Министерства инфраструктуры Украины списал фюзеляжи восьми вертолетов и четырех самолетов, и реализовал их как лом алюминиевого сплава по цене ниже рыночной, чем причинил материальные ущерб на общую сумму почти 170 тыс. грн.

Противоправную деятельность лица разоблачено по материалам Управления Службы безопасности Украины в Сумской области Следственным управлением Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Сумской аэропорт
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