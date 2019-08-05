Жителям Добровольной в Сумах пообещали вернуть коммунальный автобус с понедельника В четверг, 3 июня, представители городской власти провели встречу с жителями микрорайона Добровольная, главной целью которой было обсуждение проблемных вопросов, которые волнуют местное сообщество.

На встрече присутствовали управляющий делами исполнительного комитета Юлия Павлик, заместители городского головы Тамара Ищенко и Станислав Поляков, руководители управления здравоохранения, управления образования и науки, Департамента инфраструктуры города, отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг, управление «Инспекция по благоустройства города Сумы», депутаты городского совета.

Одним из основных на встрече поднимался проблемный вопрос обеспечения качественного транспортного обеспечения микрорайона. В частности, его жители требовали добавить коммунального транспорта, вернув маршрут № 64А «Добровольная-Центральный рынок», который обслуживало КП «Электроавтотранс» (его отменили в апреле, мотивируя малым пассажиропотоком, однако тогда была «красная зона»). Управляющий делами исполнительного комитета Юлия Павлик сообщила, что по поручению городского головы, уже с понедельника, 8 июня, движение коммунального транспорта по этому направлению будет восстановлено. Автобусы будут курсировать по маршруту в тестовом режиме утром и вечером в пиковые часы. В течение следующих нескольких дней составят график движения, который разместят на остановках. Также чиновник рассказала, что возьмет под личный контроль вопрос надлежащего исполнения обязательств частным перевозчиком, который обслуживает маршрут № 9 «Добровольная-Прокофьева».

Начальник отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергей Яковенко добавил, что с перевозчиками проработали вопросы соблюдения соответствующих интервалов движения между автобусами.

В продолжение этой темы Юлия Павлик рассказала, что городская власть обратилась в соответствующие органы с просьбой увеличить разрешенное количество пассажиров в общественном транспорте, что будет способствовать улучшению ситуации в сфере перевозок.