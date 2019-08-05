Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:21252

Жителям Добровольной в Сумах пообещали вернуть коммунальный автобус с понедельника

В четверг, 3 июня, представители городской власти провели встречу с жителями микрорайона Добровольная, главной целью которой было обсуждение проблемных вопросов, которые волнуют местное сообщество.

На встрече присутствовали управляющий делами исполнительного комитета Юлия Павлик, заместители городского головы Тамара Ищенко и Станислав Поляков, руководители управления здравоохранения, управления образования и науки, Департамента инфраструктуры города, отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг, управление «Инспекция по благоустройства города Сумы», депутаты городского совета.

Одним из основных на встрече поднимался проблемный вопрос обеспечения качественного транспортного обеспечения микрорайона. В частности, его жители требовали добавить коммунального транспорта, вернув маршрут № 64А «Добровольная-Центральный рынок», который обслуживало КП «Электроавтотранс» (его отменили в апреле, мотивируя малым пассажиропотоком, однако тогда была «красная зона»). Управляющий делами исполнительного комитета Юлия Павлик сообщила, что по поручению городского головы, уже с понедельника, 8 июня, движение коммунального транспорта по этому направлению будет восстановлено. Автобусы будут курсировать по маршруту в тестовом режиме утром и вечером в пиковые часы. В течение следующих нескольких дней составят график движения, который разместят на остановках. Также чиновник рассказала, что возьмет под личный контроль вопрос надлежащего исполнения обязательств частным перевозчиком, который обслуживает маршрут № 9 «Добровольная-Прокофьева».

Начальник отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергей Яковенко добавил, что с перевозчиками проработали вопросы соблюдения соответствующих интервалов движения между автобусами.

В продолжение этой темы Юлия Павлик рассказала, что городская власть обратилась в соответствующие органы с просьбой увеличить разрешенное количество пассажиров в общественном транспорте, что будет способствовать улучшению ситуации в сфере перевозок.

Общество Добровольная Коммунальный автобус Маршрут № 64а
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах коммунальные автобусы высаживают пассажиров прямо посреди дороги (видео)
21.02.2020 10:45

В Сумах коммунальные автобусы высаживают пассажиров прямо посреди дороги (видео)

Видео выложил в Фейсбуке сумчанин Максим Вихтенко.... 2

В Сумах в коммунальном автобусе очередной конфликт между пассажиром и водителем
22.11.2019 13:30

В Сумах в коммунальном автобусе очередной конфликт между пассажиром и водителем

Инцидент произошел в пятницу, в 12:15 на маршруте № 57А «Барановка - Центр»....

В Сумах наконец-то установили табло на конечной Добровольной
26.10.2019 09:17

В Сумах наконец-то установили табло на конечной Добровольной

Информационное табло на конечной остановке в районе Добровольной установили 25 октября....

На Добровольной с начала года не могут установить электронное табло на остановке
07.10.2019 10:30

На Добровольной с начала года не могут установить электронное табло на остановке

Сегодня, 7 октября, на аппаратном совещании в мэрии снова обсуждался вопрос утсановки электронного табло на конечной остановке общественного транспорта в...

К сентябрю на Добровольной повесят информационное табло
05.08.2019 12:23

К сентябрю на Добровольной повесят информационное табло

До 1 сентября на конечной остановке в районе Добровольной должны повесить информационной табло о прибывающем транспорте....

Новости

На Сумщине 70 новых случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 08:26
Россиянин пытался въехать в Украину на угнанном «Мерседесе»
Сегодня 11:50
В Сумах будут судить главу ликвидационной комиссии, который пытался незаконно реализовать здании аэропорта
Сегодня 11:38
Жителям Добровольной в Сумах пообещали вернуть коммунальный автобус с понедельника
Сегодня 11:21
Реконструкцію мостового переходу у селищі Заруцькому виконано на 70%
Сегодня 11:20
В чемпионате Европы по-сумски определились пары плей-офф
Сегодня 11:16
На Сумщине пьяный водитель пытался сбежать от копов, а потом предлагал им взятку (видео)
Сегодня 11:11
На Сумщину прибыл министр внутренних дел
Сегодня 10:41
В Сумах на ремонт подземного перехода потратят еще 5 млн грн
Сегодня 10:34
В Сумах пройдет чемпионат Украины по спортивной ходьбе: на полдня перекроют дороги
Сегодня 10:19
В Шостке горела квартира в 9-этажке
Сегодня 10:03
Сумчане спасли ребенка, который травмировался, катаясь на велосипеде
Сегодня 09:46
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Мільйони на смітник. Скандальні партнери братів-чепчиків будують сміттєвий полігон для Сум (відео)
Вчера 13:21
Іван Телющенко: Будь-яка суспільно корисна дія повинна бути «з кулаками»
01.06.2021 16:09
Правоохранители атакуют сумские предприятия
31.05.2021 19:21
Суши сет в Борисполе - в чем выгода?
31.05.2021 18:27
Чи відповідає покупець за ненавмисно розбитий або пошкоджений товар у магазині?
31.05.2021 17:04
“Для меня каждая сложная операция - это драйв и адреналинозависимость”, - уролог Юрий Кудрявцев
31.05.2021 16:54
На Сумщине коронавирусные показатели снова падают (итоги недели)
31.05.2021 13:09
Добить раненого: кто и зачем хочет сорвать возрождение Сумского НПО?
30.05.2021 17:28
Відкритий лист представника АТ "Сумське НВО" до Міністра юстиції та Генпрокурора
29.05.2021 14:28
Оптовые покупки топлива: выгодно, надежно и недорого
27.05.2021 20:27
У Конотопі священик будує дім із коноплі
27.05.2021 18:38
Андрій Деркач: В області створена коаліція по "розпилу" регіона
27.05.2021 14:58
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Закляття 3: За велінням диявола (Майкл Чавес, 2021)
Закляття 3: За велінням диявола (Майкл Чавес, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.25
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.40
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.00; 18.35
Кролик Петрик: Втеча до міста (Вілл Глук, 2021)
Кролик Петрик: Втеча до міста (Вілл Глук, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.00; 16.50
Чудернацькі пригоди Бурсака (прем'єра)
Чудернацькі пригоди Бурсака (прем'єра)
Театр Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.Щепкіна
18.00
Виставка фондів музею "Там, де живе казка"
Виставка фондів музею "Там, де живе казка"
Выставки Сумський обласний художній музей ім.Н.Онацького
10.00-17.00 (крім пт)
Виставка батіку Інни Головіної "Коли сонце було Богом"
Виставка батіку Інни Головіної "Коли сонце було Богом"
Выставки Сумська міська галерея
10.00-18.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.