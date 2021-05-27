Реконструкцію мостового переходу у селищі Заруцькому виконано на 70%

За кілька місяців майстри ТОВ “Сумимостобуд” зробили великий обсяг робіт: забили 100 паль, улаштували насадки проміжних опор та стояків, змонтували 24 балки прогонової будови із 36
улаштували сполучення мосту з підходам.и
У найближчих планах мостовиків – завершити монтаж 2-х прольотів і улаштувати монолітну плиту.
Впевненими кроками провідні мостовики регіону намагаються забезпечити пересування дорогами Сумщини комфортним та безпечним!
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