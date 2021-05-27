Реконструкцію мостового переходу у селищі Заруцькому виконано на 70% Міст на дорозі державного значення поблизу КПП “Катеринівка”готовий на 70%.

За кілька місяців майстри ТОВ “Сумимостобуд” зробили великий обсяг робіт: забили 100 паль, улаштували насадки проміжних опор та стояків, змонтували 24 балки прогонової будови із 36 улаштували сполучення мосту з підходам.и У найближчих планах мостовиків – завершити монтаж 2-х прольотів і улаштувати монолітну плиту. Впевненими кроками провідні мостовики регіону намагаються забезпечити пересування дорогами Сумщини комфортним та безпечним! Більше інформації на сайті: https://rgm-group.com.ua/ або за телефоном: 050 355 22 23 ®