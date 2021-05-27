В Сумах пройдет чемпионат Украины по спортивной ходьбе: на полдня перекроют дороги Во время проведения чемпионата Украины по спортивной ходьбе временно ограничат движение транспорта.

Федерация легкой атлетики Украины проводит в Сумах чемпионат по спортивной ходьбе на 20 км среди взрослых и молодежи. В связи с этим в воскресенье, 6 июня, в период с 2:00 до 13:00 от перекрестка «ул. Набережная реки Сумки - пр-т. Шевченко» до перекрестка «ул. Леваневского - пр-т. Шевченко» временно будет ограничено движение общественного транспорта.

В связи с проведением спортивного мероприятия районное управление полиции ГУНП в Сумской области и управления патрульной полиции в Сумской области, в пределах полномочий, должны обеспечить публичную безопасность и безопасность дорожного движения.