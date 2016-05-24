Юних сумчан пільгових категорій запрошують на відпочинок до дитячих оздоровчих центрів «Молода гвардія» та «Артек»

На ІV зміну для оздоровлення та відпочинку тривалістю 21 календарний день департаментом соціального захисту населення до дитячого центру «Молода гвардія» вже направлено 15 дітей, які потребують особливої уваги та підтримки. Серед них, учасники спортивних змагань – шість дітей з інвалідністю з вадами слуху залучено до інклюзивної зміни.

Всього з початку року направлено на оздоровлення та відпочинок до цих дитячих центрів 23 дитини, з яких 14 дітям видані безкоштовні путівки (це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю, діти з багатодітних сімей). Ще дев'ять дітей оздоровилися з частковою доплатою в 20%, 30% та 50% вартості путівки.

Нагадаємо, що визначення пільгових категорій дітей, види путівок до дитячих центрів «Молода гвардія» та «Артек», розміри часткової оплати вартості путівок визначено наказами Міністерства соціальної політики України № 358 та № 359.

Для реалізації права на відпочинок та оздоровлення дітей пільгових категорій, зареєстрованих на території Сумської міської територіальної громади, батькам або особам, які їх замінюють необхідно звернутися до Центру надання адміністративних послуг у м. Суми та заповнити бланк відповідної заяви, до якої додається копія документа, що посвідчує особу дитини, копії документів, які підтверджують пільговий статус дитини, завірені в установленому законодавством порядку або подані із пред’явленням оригіналів.

Ці заяви з доданими документами опрацьовуються спеціалістами департаменту соціального захисту населення, ведеться їх облік та потім, згідно з розподілом путівок, проводиться відбір дітей у порядку черговості поданих заяв у межах пільгових категорій.

Зауважимо, першочергово направляються на оздоровлення діти-сироти; діти, позбавлені батьківського піклування; діти, один з батьків яких загинув в зоні проведення АТО або помер від поранення, отриманого в АТО; діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків; діти з інвалідністю; діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення; діти, взяті на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах.

За бажанням батьків (або ж осіб, які їх замінюють) діти мають право на отримання безоплатної путівки або путівки з частковою оплатою в розмірі 20%, 30% чи 50% вартості за відсутності відповідної путівки або отримати путівку з більшою частковою оплатою вартості, яка є в наявності.

Вартість путівок у 2021 році до дитячого оздоровчого центру «Артек» становить 13599,60 грн. (оплата 20% – 2719,92 грн.; 30% – 4079,88 грн., 50% – 6799,80 грн.); до дитячого оздоровчого центру «Молода гвардія» – 12666,78 грн. (оплата 20% – 2533,36 грн.; 30% – 3800,03 грн., 50% – 6333,39 грн.).

Проїзд груп дітей та супроводжувачів проводиться за кошти батьків (осіб, які їх замінюють) і за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Перед відправленням всі діти повинні пройти медогляд та отримати медичну довідку на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, за формою № 079/о.

Діти, направлені на оздоровлення та відпочинок, будуть забезпечені п’ятиразовим харчуванням, матимуть можливість взяти участь у виховних, патріотичних, оздоровчих, розважально-ігрових програмах, змаганнях, фестивалях, набудуть досвіду громадської діяльності та спілкування з однолітками з різних адміністративно-територіальних одиниць України. Окрім того, під час навчального року дітям викладатимуть теми шкільної програми.

Отримати детальну інформацію чи роз’яснення з питань оздоровлення дітей можна за телефоном 787-145.