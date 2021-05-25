В Шостке горела квартира в 9-этажке

Пожар обнаружил внук хозяев, который вернувшись домой и открыв входную дверь, почувствовал резкий запах дыма в помещении. На место вызова было направлено отделение дежурных караулов 4-й и 5-й Государственных пожарно-спасательных частей.
По прибытию было установлено, что огнем охвачено стены комнаты на площади до 17 кв. м, мебель и вещи домашнего обихода. Существовала угроза распространения огня на остальные части квартиры. Из-за сильного задымления пожарные работали в аппаратах для защиты органов дыхания. В 18:44 пожарные возгорание локализовали, а в 18:55 - пожар был ликвидирован.
Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 10 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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