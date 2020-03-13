Весенний призыв - 2021: сумчане в очередной раз отправились в ряды ВСУ

Очередная отправка в ВСУ и других вооруженных формирований состоялась 1 июня из Сумского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Срочников не будут привлекать к выполнению задач в районе проведения ООС. Они будут выполнять вспомогательные функции в пунктах постоянной дислокации, будут нести службу для обеспечения жизнедеятельности воинской части.
Всех молодых людей было протестировано на наличие коронавирусной инфекции.
Сумской городской военный комиссариат подвел итоги призывной кампании граждан Украины на срочную военную службу в ряды ВСУ в мае -...
Кабинет Министров Украины перенес призыв граждан Украины на срочную военную службу с апреля-июня 2020 на май-июль....
Сроки очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу перенесены с апреля-июня на май-июль 2020 года....
В Украине на время действия карантина приостановили мероприятия по призыву граждан на срочную военную службу....
Вопросы организации и проведения очередного набора граждан Сумщины на срочную военную службу обсудили во время видеоселекторного совещания с главами райгосадминистраций,...