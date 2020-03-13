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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Весенний призыв - 2021: сумчане в очередной раз отправились в ряды ВСУ

На срочную службу в рядах Вооруженных Сил Украины отправились 18 юношей из Сум.

Очередная отправка в ВСУ и других вооруженных формирований состоялась 1 июня из Сумского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Срочников не будут привлекать к выполнению задач в районе проведения ООС. Они будут выполнять вспомогательные функции в пунктах постоянной дислокации, будут нести службу для обеспечения жизнедеятельности воинской части.

Всех молодых людей было протестировано на наличие коронавирусной инфекции.

Общество Призыв
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