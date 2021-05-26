Россиянин пытался въехать в Украину на угнанном «Мерседесе»

В пункт пропуска «Бачевск» на въезд в Украину прибыл гражданин РФ на легковом автомобиле Mercedes-Benz Е 280 W211. Во время проведения мероприятий пограничного контроля сработала база данных Интерпола.
Пограничники установили, что автомобиль 2005 года выпуска, которым управлял россиянин, был похищен в Италии еще в июне 2012 года.
По данному факту проинформировано подразделение международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Украины в г. Киев, транспортное средство в установленном порядке передали сотрудникам Национальной полиции.
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