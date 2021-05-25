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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:06373

Жительница Сумщины просит помочь разыскать сына

Жительница с. Ивот Шосткинского района Галина Шаповалова через Фейсбук просит помощи в поисках своего сына Олега Шаповалова.

24-летний парень не выходит на связь с 1 мая. Его телефон вне зоны достижения. Женщине известно, что ночью 11 мая Олег был в Киеве. Он работал охранником в Киевской области, пишет Шостка.инфо.

Если кому-то известна хоть какая-то информация, которая выведет на след пропавшего парня, сообщите по телефону 068 22 56 862 - Галина Шаповал.

Право Пропал без вести
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