На Сумщине 70 новых случаев заболевания коронавирусом (подробности) По состоянию на 4 июня в Сумской области 77 165 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 70 человек (Глухов - 4, Конотоп - 12, Конотопский район - 1, Краснопольский район - 3, Липоводолинский - 2, Недригайловский район - 2, Ахтырка – 6, Ахтырский – 2, Путивльский район - 1, Ромны - 1, Роменский район - 2, Сумы - 28, Сумской район - 3, Тростянецкий район – 3).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1296 летальных случаев, из них за минувшие сутки - 2 (Конотоп – 1, Недригайловский район - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 74 163 человека, из них за минувшие сутки - 111 (Белопольский район - 5, Бурынский – 1, Великописаревский – 1, Конотоп - 1, Краснопольский район - 4, Недригайловский район - 4, Ахтырка - 1, Ромны - 10, Роменский район - 3, Сумы - 39, Сумской район - 4, Тростянецкий – 11, Шостка – 21, Шосткинский - 6).