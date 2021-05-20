Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:34437

Полицейские Глухова разыскивают без вести пропавшую несовершеннолетнюю Татьяну Винду

2 июня 17-летняя жительница Глухова ушла из дома и обратно не вернулась. Сейчас ее местонахождение до сих пор остается неизвестно.

На вид Татьяне 17-18 лет, ростом 170 см, худощавого телосложения. Имеет светлые волосы до плеч и светлые глаза. Девушка носит очки для улучшения зрения.

Была одета в черную рубашку и темные джинсы в крапинку. Обута в черные кроссовки.

При себе несовершеннолетняя имела синий рюкзак и мобильный телефон, который сейчас находится вне зоны связи.

Правоохранители призывают всех граждан не быть равнодушными. Если кому известна какая-либо информация, которая поможет в розыске Татьяны Винды, просьба сообщить в отделение полиции № 1 (г. Глухов) Шосткинского районного управления полиции по адресу: г. Глухов ул. Спасская, 34, или по телефонам: 050-307-75-04 (дежурная часть), или на круглосуточную линию службы 102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Пропал без вести
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Подростков, которых разыскивали полицейские Сумщины, нашли в Херсоне
26.05.2021 22:09

Подростков, которых разыскивали полицейские Сумщины, нашли в Херсоне

16-летнего жителя Шосткинщины и его 15-летнюю подругу полицейские нашли и в ближайшее время вернут в семьи. Сейчас их жизни и...

По дороге с Сумщины в Херсон пропали двое подростков
26.05.2021 15:00

По дороге с Сумщины в Херсон пропали двое подростков

Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавших подростков....

На Сумщине полицейские разыскали сбежавшего из дома 17-летнего Юрия Баранца
26.05.2021 10:08

На Сумщине полицейские разыскали сбежавшего из дома 17-летнего Юрия Баранца

Меньше суток понадобилось сотрудникам ювенальной превенции, чтобы установить местонахождение 17-летнего парня....

В Сумах пропал 17-летний парень
25.05.2021 17:14

В Сумах пропал 17-летний парень

Сегодня, 25 мая, около 12:30 часов несовершеннолетний Баранец Юрий, 17 лет, ушел из дома в с. Битица Сумской ОТГ и...

Сумчанин ушел на рыбалку и пропал
20.05.2021 14:57

Сумчанин ушел на рыбалку и пропал

Работники Сумского районного управления полиции устанавливают местонахождение 39-летнего жителя города Сумы, который 19 мая ушел из дома и до настоящего...

Новости

На Сумщине 78 новых случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 08:51
В Шостке пройдет тур чемпионата Украины по пляжному волейболу
Сегодня 17:55
Полицейские Глухова разыскивают без вести пропавшую несовершеннолетнюю Татьяну Винду
Сегодня 17:34
На Сумщине на ремонте школы украли полмиллиона
Сегодня 16:58
Сумская теннисистка выиграла турнир в Тернополе
Сегодня 16:46
Дорогу в Краснопіллі невздовзі буде відремонтовано (відео)
Сегодня 16:38
В Сумах хотят интеллектуальную транспортную систему
Сегодня 16:20
В Конотопе в аварии пострадал подросток на мотоцикле
Сегодня 16:05
В Сумской громаде за парты сядут более 3 тысяч первоклассников: где есть свободные места?
Сегодня 15:40
Как выглядит офис информационного агентства на Сумщине, которое ночью пытались поджечь (фото)
Сегодня 15:08
В мэрии рассказали, где в Сумах идет текущий средний ремонт дорог
Сегодня 15:00
Василь Хома: Велике будівництво на Сумщині триває - ремонтуємо місцеві дороги
Сегодня 14:57
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Мільйони на смітник. Скандальні партнери братів-чепчиків будують сміттєвий полігон для Сум (відео)
Сегодня 13:21
Іван Телющенко: Будь-яка суспільно корисна дія повинна бути «з кулаками»
01.06.2021 16:09
Правоохранители атакуют сумские предприятия
31.05.2021 19:21
Суши сет в Борисполе - в чем выгода?
31.05.2021 18:27
Чи відповідає покупець за ненавмисно розбитий або пошкоджений товар у магазині?
31.05.2021 17:04
“Для меня каждая сложная операция - это драйв и адреналинозависимость”, - уролог Юрий Кудрявцев
31.05.2021 16:54
На Сумщине коронавирусные показатели снова падают (итоги недели)
31.05.2021 13:09
Добить раненого: кто и зачем хочет сорвать возрождение Сумского НПО?
30.05.2021 17:28
Відкритий лист представника АТ "Сумське НВО" до Міністра юстиції та Генпрокурора
29.05.2021 14:28
Оптовые покупки топлива: выгодно, надежно и недорого
27.05.2021 20:27
У Конотопі священик будує дім із коноплі
27.05.2021 18:38
Андрій Деркач: В області створена коаліція по "розпилу" регіона
27.05.2021 14:58
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Закляття 3: За велінням диявола (Майкл Чавес, 2021)
Закляття 3: За велінням диявола (Майкл Чавес, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.25
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.40
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.00; 18.35
Кролик Петрик: Втеча до міста (Вілл Глук, 2021)
Кролик Петрик: Втеча до міста (Вілл Глук, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.00; 16.50
Виставка фондів музею "Там, де живе казка"
Виставка фондів музею "Там, де живе казка"
Выставки Сумський обласний художній музей ім.Н.Онацького
10.00-17.00 (крім пт)
Виставка батіку Інни Головіної "Коли сонце було Богом"
Виставка батіку Інни Головіної "Коли сонце було Богом"
Выставки Сумська міська галерея
10.00-18.00
Художня виставка "Шлях до майстерності"
Художня виставка "Шлях до майстерності"
Выставки Сумська міська галерея
10.00-18.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.