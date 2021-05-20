Полицейские Глухова разыскивают без вести пропавшую несовершеннолетнюю Татьяну Винду 2 июня 17-летняя жительница Глухова ушла из дома и обратно не вернулась. Сейчас ее местонахождение до сих пор остается неизвестно.

На вид Татьяне 17-18 лет, ростом 170 см, худощавого телосложения. Имеет светлые волосы до плеч и светлые глаза. Девушка носит очки для улучшения зрения.

Была одета в черную рубашку и темные джинсы в крапинку. Обута в черные кроссовки.

При себе несовершеннолетняя имела синий рюкзак и мобильный телефон, который сейчас находится вне зоны связи.

Правоохранители призывают всех граждан не быть равнодушными. Если кому известна какая-либо информация, которая поможет в розыске Татьяны Винды, просьба сообщить в отделение полиции № 1 (г. Глухов) Шосткинского районного управления полиции по адресу: г. Глухов ул. Спасская, 34, или по телефонам: 050-307-75-04 (дежурная часть), или на круглосуточную линию службы 102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.