Полицейские Глухова разыскивают без вести пропавшую несовершеннолетнюю Татьяну Винду

На вид Татьяне 17-18 лет, ростом 170 см, худощавого телосложения. Имеет светлые волосы до плеч и светлые глаза. Девушка носит очки для улучшения зрения.
Была одета в черную рубашку и темные джинсы в крапинку. Обута в черные кроссовки.
При себе несовершеннолетняя имела синий рюкзак и мобильный телефон, который сейчас находится вне зоны связи.
Правоохранители призывают всех граждан не быть равнодушными. Если кому известна какая-либо информация, которая поможет в розыске Татьяны Винды, просьба сообщить в отделение полиции № 1 (г. Глухов) Шосткинского районного управления полиции по адресу: г. Глухов ул. Спасская, 34, или по телефонам: 050-307-75-04 (дежурная часть), или на круглосуточную линию службы 102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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