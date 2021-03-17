В Шостке пройдет тур чемпионата Украины по пляжному волейболу

Соревнования пройдут на кортах стадиона «Звезда». Начало в пятницу в 14.00.
В турнире принимают сразу 9 пар с Сумщины, так что болеть будет за кого.
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