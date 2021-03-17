В Шостке пройдет тур чемпионата Украины по пляжному волейболу 4-6 июня в Шостке пройдет 3-звездочный тур чемпионата Украины по пляжному волейболу среди мужчин и женщин.

Соревнования пройдут на кортах стадиона «Звезда». Начало в пятницу в 14.00. В турнире принимают сразу 9 пар с Сумщины, так что болеть будет за кого.