На Сумщине на ремонте школы украли полмиллиона

Ювенальными прокурорами Ахтырской окружной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении физического лица-предпринимателя, из-за служебной халатности которого подрядчик завладел бюджетными средствами (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
По данным следствия, в 2019 году предприниматель должен был осуществлять технический надзор при капитальном ремонте здания Малопавловской общеобразовательной школы. Подрядной организацией, которая выполняла работы, были внесены в официальные документы заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ, использованных при этом материалах и их стоимости. При этом предприниматель, ненадлежаще исполняя свои служебные обязанности, согласовал в документации сведения, не проверив их. Однако комплексной судебной строительно-технической и экономической экспертизами установлено завышение выполненных ремонтно-строительных работ на 445 тыс. грн.
Относительно исполнительницы работ продолжается судебное разбирательство по обвинению в завладении почти 500 тыс. грн бюджетных средств путем подделки документов и легализации доходов (ч. 4 ст. 191, 2 ст. 366 и ч. 1 ст. 209КК Украины).
Противоправные действия подозреваемого разоблачены следователями Ахтырского отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры.
Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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