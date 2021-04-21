Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:58414

На Сумщине на ремонте школы украли полмиллиона

На Сумщине будут судить ответственного за технический надзор, из-за служебной халатности которого произошли убытки в почти 500 тыс грн.

Ювенальными прокурорами Ахтырской окружной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении физического лица-предпринимателя, из-за служебной халатности которого подрядчик завладел бюджетными средствами (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

По данным следствия, в 2019 году предприниматель должен был осуществлять технический надзор при капитальном ремонте здания Малопавловской общеобразовательной школы. Подрядной организацией, которая выполняла работы, были внесены в официальные документы заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ, использованных при этом материалах и их стоимости. При этом предприниматель, ненадлежаще исполняя свои служебные обязанности, согласовал в документации сведения, не проверив их. Однако комплексной судебной строительно-технической и экономической экспертизами установлено завышение выполненных ремонтно-строительных работ на 445 тыс. грн.

Относительно исполнительницы работ продолжается судебное разбирательство по обвинению в завладении почти 500 тыс. грн бюджетных средств путем подделки документов и легализации доходов (ч. 4 ст. 191, 2 ст. 366 и ч. 1 ст. 209КК Украины).

Противоправные действия подозреваемого разоблачены следователями Ахтырского отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Ремонт школы Служебная халатность
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине на ремонте УВК украли 150 тыс. грн
Сегодня 11:23

На Сумщине на ремонте УВК украли 150 тыс. грн

На Сумщине будут судить директора предприятия за завладение бюджетными средствами во время реконструкции школы....

26.05.2021 16:57

На Сумщине украли 300 тыс. грн во время реконструкции школы

На Сумщине заочно сообщено о подозрении предпринимателю в завладении почти 300 тыс. грн во время реконструкции школы....

Директора сумского водоканала отстранили от должности и отправили под ночной домашний арест
21.05.2021 16:51

Директора сумского водоканала отстранили от должности и отправили под ночной домашний арест

Сегодня, 21 мая, по ходатайству прокуратуры решением суда директора предприятия отстранили от занимаемой должности и избрана мера пресечения в виде...

На Сумщине украли полмиллиона на ремонте школы
06.05.2021 13:35

На Сумщине украли полмиллиона на ремонте школы

Ахтырской окружной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении физического лица-предпринимательницы, которая во время ремонта школы путем...

В Сумском водоканале увидели политический заказ в подозрении его директора во взятке и служебной халатности
21.04.2021 12:58

В Сумском водоканале увидели политический заказ в подозрении его директора во взятке и служебной халатности

В последнее время участились случаи обнародования информации, дискредитирующей Анатолия Сагача, директора КП «Горводоканал» Сумского городского совета, говорится на сайте предприятия....

Новости

На Сумщине 78 новых случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 08:51
В Шостке пройдет тур чемпионата Украины по пляжному волейболу
Сегодня 17:55
Полицейские Глухова разыскивают без вести пропавшую несовершеннолетнюю Татьяну Винду
Сегодня 17:34
На Сумщине на ремонте школы украли полмиллиона
Сегодня 16:58
Сумская теннисистка выиграла турнир в Тернополе
Сегодня 16:46
Дорогу в Краснопіллі невздовзі буде відремонтовано (відео)
Сегодня 16:38
В Сумах хотят интеллектуальную транспортную систему
Сегодня 16:20
В Конотопе в аварии пострадал подросток на мотоцикле
Сегодня 16:05
В Сумской громаде за парты сядут более 3 тысяч первоклассников: где есть свободные места?
Сегодня 15:40
Как выглядит офис информационного агентства на Сумщине, которое ночью пытались поджечь (фото)
Сегодня 15:08
В мэрии рассказали, где в Сумах идет текущий средний ремонт дорог
Сегодня 15:00
Василь Хома: Велике будівництво на Сумщині триває - ремонтуємо місцеві дороги
Сегодня 14:57
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Мільйони на смітник. Скандальні партнери братів-чепчиків будують сміттєвий полігон для Сум (відео)
Сегодня 13:21
Іван Телющенко: Будь-яка суспільно корисна дія повинна бути «з кулаками»
01.06.2021 16:09
Правоохранители атакуют сумские предприятия
31.05.2021 19:21
Суши сет в Борисполе - в чем выгода?
31.05.2021 18:27
Чи відповідає покупець за ненавмисно розбитий або пошкоджений товар у магазині?
31.05.2021 17:04
“Для меня каждая сложная операция - это драйв и адреналинозависимость”, - уролог Юрий Кудрявцев
31.05.2021 16:54
На Сумщине коронавирусные показатели снова падают (итоги недели)
31.05.2021 13:09
Добить раненого: кто и зачем хочет сорвать возрождение Сумского НПО?
30.05.2021 17:28
Відкритий лист представника АТ "Сумське НВО" до Міністра юстиції та Генпрокурора
29.05.2021 14:28
Оптовые покупки топлива: выгодно, надежно и недорого
27.05.2021 20:27
У Конотопі священик будує дім із коноплі
27.05.2021 18:38
Андрій Деркач: В області створена коаліція по "розпилу" регіона
27.05.2021 14:58
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Закляття 3: За велінням диявола (Майкл Чавес, 2021)
Закляття 3: За велінням диявола (Майкл Чавес, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.25
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.40
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.00; 18.35
Кролик Петрик: Втеча до міста (Вілл Глук, 2021)
Кролик Петрик: Втеча до міста (Вілл Глук, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.00; 16.50
Виставка фондів музею "Там, де живе казка"
Виставка фондів музею "Там, де живе казка"
Выставки Сумський обласний художній музей ім.Н.Онацького
10.00-17.00 (крім пт)
Виставка батіку Інни Головіної "Коли сонце було Богом"
Виставка батіку Інни Головіної "Коли сонце було Богом"
Выставки Сумська міська галерея
10.00-18.00
Художня виставка "Шлях до майстерності"
Художня виставка "Шлях до майстерності"
Выставки Сумська міська галерея
10.00-18.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.