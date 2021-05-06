Сумская теннисистка выиграла турнир в Тернополе

Сумская теннисистка Елизавета Довгопол заняла первое место в одиночном разряде и второе - в парном вместе с Аделиной Клименко (Коломыя).
29-30 мая прошел чемпионат города Сумы по теннису....
29-З0 мая на теннисных кортах КП «МСК «Теннисная Академия» состоится Открытый чемпионат города Сумы по теннису в категориях юноши, девушки...
10-14 мая во Львове проходил турнир 1-й категории ФТУ «Кубок области памяти Зенона Домбровского»....
10-12 мая в Хмельницком проходил турнир ФТУ 1-й категории «Турнир памяти Сергея Донченко»....
5 мая в Ужгороде завершилось Открытое первенство Закарпатской области по теннису среди спортсменов до 14 лет....