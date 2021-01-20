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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:40346

В Сумской громаде за парты сядут более 3 тысяч первоклассников: где есть свободные места?

В Сумской громаде сядут за парты в сентябре 2021 года 3044 первоклассника. Считали детей с 1 апреля и до конца мая. В некоторых школах остались свободные места.

В 2021 году вместо ожидаемых четырех первых классов в сумской школе №15 набрали три - это всего 80 учеников. Четыре места, рассказывает заместитель директора Марина Снигур, на сегодня еще свободны. В школе третьи и четвертые классы учатся в «подсменку», то есть приходят на обучение около 11:00, чтобы разместить всех по кабинетам, пишет Суспільне.

«Да, уменьшилось количество. Это связано с тем, что, во-первых, мы принимали заявления только по территории обслуживания. Есть возможность посадить всех в свои кабинеты - и у нас не будет такого, что у нас мощность заведения - 1100, а у нас пока 1060 учеников учится. Поэтому очень хорошо, что у нас три первых класса», - рассказала заместитель директора школы Марина Снигур.

Набирает первоклашек и Ольга Жабская. Говорит: в школе работает четверть века. В этом году в ее первом классе будет 25 детей.

«У нас не было меньше, чем 34 ученика. Конечно, работать с таким количеством детей трудно. Трудно потому что, особенно в наше время, когда мы работаем в условиях новой школы, когда перед учителем раскрыты очень много путей для творческого поиска. Было бы хорошо, если бы детей было меньше, потому что это и ту же групповую работу можно провести, больше внимания можно уделить каждому ребенку», - рассказывает она.

В сумском УВК №11, который на прошлой сессии горсовета переименовали в «Начальную школу с дошкольным подразделением», нет территории обслуживания. Поэтому сюда набирают по желанию родителей. 85% детей, которые воспитывались здесь в саду, остались учиться и в начальной школе, говорит директор заведения Татьяна Борисенко. В этом году сформировали два первых класса по 25 учеников.

«Когда мы набирали по одному классу, у нас было 34 ребенка, то есть классы переполнены. Сейчас «Новая украинская школа» предусматривает уменьшение количества для того, чтобы обеспечить качественную образовательную безопасность, прежде всего. Мы будем набирать меньше детей. Пусть будет два класса, но они будут меньшем количестве. У нас все же, как и у предпринимателей, есть какая-то конкуренция между собой и то заведение, которое конкурентоспособное, оно набирает больше детей», - говорит она.

Всего в Сумах в этом году сформировали 115 классов, куда зачислили 3044 ребенка.

«Средняя наполняемость в классах составляет в среднем от 26 до 30 детей. В некоторых учебных заведениях есть свободные места, и мы приглашаем родителей, которые еще не успели подать заявления, в эти учреждения. Это, например, школы №3, 4, 19, 24. Если брать последние три года, то мы набираем первоклашек от 3000 до 3100 детей», - сказала главный специалист городского управления образования и науки Светлана Пантюшенко.

Те же из родителей, кто не успел написать заявление о зачислении до конца мая, будет возможность сделать это после 15 июня. Окончательный приказ о зачислении первоклассников директора должны выдать до 1 сентября.

По информации областного управления статистики, за последние шесть лет рождаемость в Сумах сократилась более чем на треть. Если в 2015 году в областном центре родилось 2822 ребенка, в 2021 году на 1168 меньше.

Общество Образование Первоклассники
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