Как выглядит офис информационного агентства на Сумщине, которое ночью пытались поджечь (фото)

Так сейчас выглядит офис ИА «Північ Медіа», куда злоумышленник бросил воспламеняющееся вещество, разбив окно. Полиция начала расследование инцидента.
Под процессуальным руководством Шосткинской окружной прокуратуры сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства поджога помещения Информационного агентства «Північ Медіа» в г. Шостка....
Сегодня ночью неизвестный разбил окна офисного помещения информационного агентства и бросил внутрь неизвестное вещество....
Сегодня, 3 июня, около 9 утра пожарным сообщили о задымлении в помещении офиса ООО «Информационное агентство «Північ-Медіа» по улице Свободы,...