В мэрии рассказали, где в Сумах идет текущий средний ремонт дорог КП «Дорремстрой» охватило дорожно-ремонтными работами новые улицы областного центра.

Речь идет о демонтаже бортового камня на ул. 8 марта (на участке от Белопольского шоссе до ул. А.Невского), сообщает сайт мэрии.

Вместе с тем, начинаются дорожные работы на ул. Боровая (на участке от ул. Парковая до ул. М. Вовчок). К слову, в прошлом году здесь уже заменили бортовой камень, а теперь ждут работы по асфальтированию (в прошлом году перед выборами мэр Сум Александр Лысенко обещал, что в 2020 году успеют положить асфальт на половине улицы, наивные сумчане поверили…).

Также происходит текущий средний ремонт дорог на ул. Г. Кондратьева, ул. Привокзальная и ул. Набережная р. Сумки, а ямочный ремонт - во второстепенном проезде на пр-те М. Лушпы и на автодороге по ул. Ю. Ветрова.