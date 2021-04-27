Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:00348

В мэрии рассказали, где в Сумах идет текущий средний ремонт дорог

КП «Дорремстрой» охватило дорожно-ремонтными работами новые улицы областного центра.

Речь идет о демонтаже бортового камня на ул. 8 марта (на участке от Белопольского шоссе до ул. А.Невского), сообщает сайт мэрии.

Вместе с тем, начинаются дорожные работы на ул. Боровая (на участке от ул. Парковая до ул. М. Вовчок). К слову, в прошлом году здесь уже заменили бортовой камень, а теперь ждут работы по асфальтированию (в прошлом году перед выборами мэр Сум Александр Лысенко обещал, что в 2020 году успеют положить асфальт на половине улицы, наивные сумчане поверили…).

Также происходит текущий средний ремонт дорог на ул. Г. Кондратьева, ул. Привокзальная и ул. Набережная р. Сумки, а ямочный ремонт - во второстепенном проезде на пр-те М. Лушпы и на автодороге по ул. Ю. Ветрова.

Общество Ремонт дорог
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Мэр Сум снова обманул избирателей: обещанный ремонт дороги не начался
Сегодня 10:13

Мэр Сум снова обманул избирателей: обещанный ремонт дороги не начался

7 апреля мэр Сум Александр Лысенко в своем стриме на Фейсбуке сообщил, что «через 10 дней» начнутся работы по строительству...

Сумские дорожники ремонтируют «карманы» на Харьковской
26.05.2021 16:35

Сумские дорожники ремонтируют «карманы» на Харьковской

Коммунальное предприятие «Дорремстрой» активно проводит ямочный и текущий ремонт дорог в Сумах....

Сумские дорожники выполняют текущий ремонт на шести участках
20.05.2021 14:24

Сумские дорожники выполняют текущий ремонт на шести участках

На этой неделе дорожно-ремонтные бригады КП «Дорремстрой» текущим ремонтом охватили шесть участков....

На ремонт проспекта Лушпы в Сумах претендуют две компании
13.05.2021 15:57

На ремонт проспекта Лушпы в Сумах претендуют две компании

На участие в тендере по среднему текущему ремонту проспекта Михаила Лушпы в Сумах подали заявки два предприятия...

В Сумах стартовал текущий ремонт дорог
27.04.2021 15:04

В Сумах стартовал текущий ремонт дорог

С сегодняшнего дня, 27 апреля, в Сумах начался средний текущий ремонт дорог....

Новости

На Сумщине 78 новых случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 08:51
Дорогу в Краснопіллі невздовзі буде відремонтовано (відео)
Сегодня 16:38
В Сумах хотят интеллектуальную транспортную систему
Сегодня 16:20
В Конотопе в аварии пострадал подросток на мотоцикле
Сегодня 16:05
В Сумской громаде за парты сядут более 3 тысяч первоклассников: где есть свободные места?
Сегодня 15:40
Как выглядит офис информационного агентства на Сумщине, которое ночью пытались поджечь (фото)
Сегодня 15:08
В мэрии рассказали, где в Сумах идет текущий средний ремонт дорог
Сегодня 15:00
Василь Хома: Велике будівництво на Сумщині триває - ремонтуємо місцеві дороги
Сегодня 14:57
В Ахтырке хотят поднять тарифы на отопление
Сегодня 14:53
На Сумщине пройдут спецучения спасателей с применением наземных и авиационных сил
Сегодня 14:33
В центре Сум патрульные обнаружили автомобиль в розыске
Сегодня 14:26
Сумчанам запропонували Вечір молока
Сегодня 14:18
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Мільйони на смітник. Скандальні партнери братів-чепчиків будують сміттєвий полігон для Сум (відео)
Сегодня 13:21
Іван Телющенко: Будь-яка суспільно корисна дія повинна бути «з кулаками»
01.06.2021 16:09
Правоохранители атакуют сумские предприятия
31.05.2021 19:21
Суши сет в Борисполе - в чем выгода?
31.05.2021 18:27
Чи відповідає покупець за ненавмисно розбитий або пошкоджений товар у магазині?
31.05.2021 17:04
“Для меня каждая сложная операция - это драйв и адреналинозависимость”, - уролог Юрий Кудрявцев
31.05.2021 16:54
На Сумщине коронавирусные показатели снова падают (итоги недели)
31.05.2021 13:09
Добить раненого: кто и зачем хочет сорвать возрождение Сумского НПО?
30.05.2021 17:28
Відкритий лист представника АТ "Сумське НВО" до Міністра юстиції та Генпрокурора
29.05.2021 14:28
Оптовые покупки топлива: выгодно, надежно и недорого
27.05.2021 20:27
У Конотопі священик будує дім із коноплі
27.05.2021 18:38
Андрій Деркач: В області створена коаліція по "розпилу" регіона
27.05.2021 14:58
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Закляття 3: За велінням диявола (Майкл Чавес, 2021)
Закляття 3: За велінням диявола (Майкл Чавес, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.25
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.40
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.00; 18.35
Кролик Петрик: Втеча до міста (Вілл Глук, 2021)
Кролик Петрик: Втеча до міста (Вілл Глук, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.00; 16.50
Виставка батіку Інни Головіної "Коли сонце було Богом"
Виставка батіку Інни Головіної "Коли сонце було Богом"
Выставки Сумська міська галерея
10.00-18.00
Художня виставка "Шлях до майстерності"
Художня виставка "Шлях до майстерності"
Выставки Сумська міська галерея
10.00-18.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.