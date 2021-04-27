В мэрии рассказали, где в Сумах идет текущий средний ремонт дорог

Речь идет о демонтаже бортового камня на ул. 8 марта (на участке от Белопольского шоссе до ул. А.Невского), сообщает сайт мэрии.
Вместе с тем, начинаются дорожные работы на ул. Боровая (на участке от ул. Парковая до ул. М. Вовчок). К слову, в прошлом году здесь уже заменили бортовой камень, а теперь ждут работы по асфальтированию (в прошлом году перед выборами мэр Сум Александр Лысенко обещал, что в 2020 году успеют положить асфальт на половине улицы, наивные сумчане поверили…).
Также происходит текущий средний ремонт дорог на ул. Г. Кондратьева, ул. Привокзальная и ул. Набережная р. Сумки, а ямочный ремонт - во второстепенном проезде на пр-те М. Лушпы и на автодороге по ул. Ю. Ветрова.
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