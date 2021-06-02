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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 14:18456

Сумчанам запропонували Вечір молока

Щороку 1 червня у понад 80 країнах світу відзначає Міжнародний день молока. Свято було започатковане у 2001 році Продовольчою та сільськогосподарською Організацією об’єднаних націй з метою привернення уваги та усвідомлення молока, як глобального продукту харчування.

В Україні День молока вперше відзначили у 2013 році за ініціативи Асоціації виробників молока. Цьогоріч 1 червня команда СНАУ підготувала для сумчан та гостей міста особливе свято – Вечір молока.

Протягом двох годин на свіжому повітрі малеча та дорослі могли взяти участь у розвагах та конкурсах, присвячених молоку та його важливості у збалансованому харчуванні. А зі сцени присутніх розважали учасники творчих колективів СНАУ. 

Була можливість у сумчан скуштувати і молочні продукти та десерти на їх основі від Комбінату громадського харчування та провідних молочних виробників Ічнянського заводу сухого молока і масла, Сумської сироварні O`BEREG  та ТМ «ЗароГ». Особливу зацікавленість у відвідувачів викликало молоко А2, що є відносно новим продуктом на українському ринку.

Саме у Сумському національному аграрному університеті у 2020 році  вперше в Україні розпочалися наукові дослідження, які дозволили виявити корів з генотипом А2, які дають безпечне гіпоалергенне молоко. У ході досліджень виявилося, що деякі породи корів мають особливий генотип, який дозволяє їм давати молоко, яке не викликає алергії на білок казеїн та ускладнень з боку травної системи. Крім того, вживання такого молока запобігає розвитку інфекційних хвороб, захворювань серцево-судинної системи, цукрового діабету І типу. Маркетингове дослідження проведене кафедрою маркетингу СНАУ показало, що більшість людей з алергією на молочні продукти почувають себе значно краще, вживаючи молоко А2. Влітку 2020 року безпечне молоко А2 вперше з’явилося на полицях магазинів. Вперше в Україні виробництво цього продукту було запущене на базі Сумської сироварні O`BEREG. А навесні 2021 року до проєкту приєднався Ічнянський завод сухого молока і масла, який запустив першу в Україні промислову лінію із виробництва лагідного та безпечного молока А2. Але до полиць сумських магазинів даний продукт не доходить. Придбати його можливо поки що тільки у Чернігівські області.

До участі у заході  запросили учнів сумських шкіл, аби ознайомити з можливостями навчання у СНАУ. А під час молочного квесту школярі могли позмагатися за молочні набори від партнерів заходу. Наприкінці заходу ведучі розіграли три спеціальні солодких подарунки від Ректора Сумського НАУ Володимира Ладики – торти «Молочна дівчинка».

Для втомлених жорсткими обмеженнями локдауну містян це було справжнім святом.

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Общество
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