Кабмин отложил перевод пенсий с Укрпочты в банки Кабинет министров отложил свое решение об обязательном переводе с 1 сентября соцвыплат и пенсий на банковские счета. Их и дальше будут платить через «Укрпочту» как минимум до 1 января 2023 года.

Как сообщает Укрпочта, речь идет о постановлении Кабмина от 29 марта 2021, которым правительство хотело перевести выплаты пенсии и социальной помощи с «Укрпочты» на карточные счета. Однако такой шаг теперь решили отложить как минимум до 1 января 2023 года. Основная причина — неготовность банковской инфраструктуры и систематическое закрытие банковских отделений, из-за чего 13 млн украинцев не имеют доступа к банкоматам в своих населенных пунктах, а следовательно и возможности пользоваться банковскими услугами.

Как сообщалось, ранее в правительстве решили, что с 1 сентября 2021 года большинству украинских пенсионеров перестанут доставлять пенсии лично – выплаты будут поступать на банковский счет. Нововведение коснется всех пенсионеров, кроме маломобильных и людей с инвалидностью I группы. Если пенсионер не выберет банк до 1 сентября, то орган, который выплачивает пенсии, сделает это сам и сообщит об этом получателя выплат.

Однако 30 апреля Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по результатам совещания по тарифам на оплату услуг АО «Укрпочта» с участием Мининфраструктуры, Минсоцполитики, Пенсионного фонда, Офиса Президента, заявил, что переход на получение пенсий в безналичной форме должен проходить постепенно и быть правом, а не обязанностью людей. В частности Укрпочта, как и раньше, будет доставлять пенсии в те населенные пункты, где по объективным причинам нельзя перевести на получение выплат через банковские карточки.

Затем Генеральный директор АО «Укрпочта» пожаловался, что пенсионеров заставляют переходить на получение пенсий в банках. В ответ он распорядился отключить банковские терминалы в отделениях компании.