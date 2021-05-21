Воры-кабельщики лишили часть сумчан Интернета

Об этом сообщается на странице компании в Фейсбуке.
«Уважаемые клиенты!
3.06.2021 года в 9 утра жители домов по ул. Металлургов 24-26-30-32а-32б остались без доступа к сети Интернет. Причина - воры цветных металлов и повреждения кабельных сетей. Ведутся ремонтно-восстановительные работы», - говорится в сообщении.
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