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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:51328

В центре Глухова установлена мемориальная табличка ученому-генетику

На днях на фасаде многоэтажки на ул. Терещенко в Глухове установлена табличка в память известного ученого-генетика - Николая Дмитриевича Мигаля (1931-2020).

В этом доме проживал выдающийся украинский ученый, селекционер Института лубяных культур НААН, доктор биологических наук, профессор и патриот Украины.

Кроме этого, рядом с памятным знаком разместили композицию в виде конопляного листа в знак деятельности Николая Мигаля, пишет Неделя.

Общество Мемориальная доска
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