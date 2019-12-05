В центре Глухова установлена мемориальная табличка ученому-генетику

В этом доме проживал выдающийся украинский ученый, селекционер Института лубяных культур НААН, доктор биологических наук, профессор и патриот Украины.
Кроме этого, рядом с памятным знаком разместили композицию в виде конопляного листа в знак деятельности Николая Мигаля, пишет Неделя.
3 червня у Сумах відбудеться урочиста церемонія з нагоди відкриття пам’ятної дошки на честь знаного диригента та чудового педагога Анатолія...
В Сумах состоялось открытие доски почета погибшего на востоке Украины воина АТО, Почетного гражданина Сум Артура Абрамитова, погибшего 26 февраля...
У Києві відкрили меморіальну дошку видатному українському перекладачу та лінгвісту Миколі Лукашу....
Сегодня, 20 января, исполком Сумского горсовета принял решение «Об установлении мемориальной доски заслуженному архитектору Украины Анатолию Ивановичу Дейнеке на фасаде...
Сегодня, 5 декабря, в Сумах открыли памятную доску погибшему во время боевых действий на востоке Украины Степану Литковцу....