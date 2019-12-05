В центре Глухова установлена мемориальная табличка ученому-генетику На днях на фасаде многоэтажки на ул. Терещенко в Глухове установлена табличка в память известного ученого-генетика - Николая Дмитриевича Мигаля (1931-2020).

В этом доме проживал выдающийся украинский ученый, селекционер Института лубяных культур НААН, доктор биологических наук, профессор и патриот Украины. Кроме этого, рядом с памятным знаком разместили композицию в виде конопляного листа в знак деятельности Николая Мигаля, пишет Неделя.