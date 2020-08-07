На Сумщине стреляли по дому депутата горсовета

Происшествие произошло 2 июня. Около двух часов ночи в селе Степановка Бурынской территориальной громады местный житель проснулся от звука разбитого оконного стекла. Обнаружив на стекле повреждения, напоминающие отверстия от дроби, мужчина вызвал полицию. Как выяснилось, это был 55-летний депутат Бурынского городского совета. На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа полиции во главе с руководством отдела.
По данному факту следователями Конотопского районного отдела полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины «Хулиганство». Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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