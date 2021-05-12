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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумской водоканал собирается судиться с телеканалом СТБ

В КП «Горводоканал» считают, что давление на предприятие продолжается. Дискредитирующая сумской водоканал информация начала появляться в сюжетах всеукраинских телеканалов.

«Так, 31 мая в выпуске информационной программы телеканала СТБ «Вікна-новини» появилось информационное сообщение с видеосюжетом «В Сумах водоканал сбрасывает нечистоты в реку - подробности». Журналисты телеканала СТБ распространили откровенно ложную, непроверенную, провокационную информацию. Такие действия, на наш взгляд, являются умышленными и направлены на подрыв доверия к руководству КП «Горводоканал» Сумского городского совета и органов местного самоуправления.

Журналисты телеканала СТБ распространили устаревшую информацию, выдавая ее за оперативную. Так, в основу репортажа было положено события годичной давности. Видеосъемка реки Псел, комментарии специалистов, в частности экс-начальника Государственной экологической инспекции в Сумской области Александра Уварова и жителя города Дмитрия Буйвала, продублированы из репортажа, вышедшего в СМИ в апреле 2020 года на 5-м телеканале и видеосюжете, который Д. Буйвал разместил в Фейсбуке 4 апреля 2020 года. Однако ведущая программы утверждает, что события из видеосюжета происходят именно сейчас.

Журналист в сюжете отмечает: «После многочисленных жалоб экологи проверили воду на содержание химических веществ. Результаты ошеломили - здесь почти вся таблица Менделеева, а спускает ее в реку местный водоканал». Зато в сюжете отсутствуют факты, которые могли бы подтвердить слова журналиста. Так, в своем комментарии Александр Уваров, в то время начальник Государственной экологической инспекции в Сумской области, подтвердил только превышение содержания нитратов в месте сброса сточных вод. Отметим, такие результаты лабораторных исследований не является подтверждением факта сброса водоканалом фекалий в реку Псел.

Следует отметить, что, несмотря на существенную изношенность, работа очистных сооружений города Сумы стабильна, службой лабораторного контроля КП «Горводоканал» ведется постоянный мониторинг за концентрациями сточных вод. Кроме того, контроль за работой очистных сооружений постоянно ведется со стороны Государственной экологической инспекции в Сумской области и Сумским областным лабораторным центром Минздрава. Также согласно последним протоколам биотестирования проб сточных вод, которое было недавно осуществлено одной из сертифицированных санитарных лабораторий Украины, сточные воды, поступающие по выпуску водоканала к р. Псел, не является токсичными, концентрации вредных веществ не превышают возможность водоема к самоочищению.

Сегодня предприятие участвует в реализации Программы корпоративного развития в рамках программы NIP Украины - «Водная программа модернизации водного сектора в Украине». Главной целью этого проекту является улучшение экологических показателей и достижения нормативов ЕС для выходных сточных вод.

Поэтому, видеосюжет и сообщение на странице телеканала СТБ в социальной сети Facebook являются ложными и необъективными, не доводят до населения достоверную информацию, а создают лишь ненужную социальную напряженность между потребителями и поставщиком коммунальных услуг в интересах третьих лиц.

2 июня КП «Горводоканал» направило требование к ООО «ТЕЛЕКАНАЛ СТБ» относительно опровержения недостоверной информации таким образом, каким она была распространена. В случае невыполнения вышеуказанных требований, коммунальное предприятие обратится в суд.

Также КП «Горводоканал» поставило в известность Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания», - говорится в сообщении.

Право КП «Горводоканал» Недостоверная информация Сумимостбуд
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