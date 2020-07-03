По данным следствия, мужчина в течение двух месяцев 2021 года на территории Новослободского сельского совета за пределами населенного пункта без соответствующего разрешения срубил 46 деревьев породы «cосна». Согласно заключению экспертизы, противоправными действиями подозреваемого причинен ущерб государству в лице сельского совета в размере почти 200 тыс. грн.
Досудебное расследование осуществляется отделением полиции № 2 (г. Путивль) Конотопского районного отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры.
Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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