В рамках уголовного дела устанавливаются обстоятельства повреждения помещения Информационного агентства в Шостке Под процессуальным руководством Шосткинской окружной прокуратуры сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства поджога помещения Информационного агентства «Північ Медіа» в г. Шостка.

3 июня сотрудники агентства в 9 утра обнаружили повреждения. Предварительно установлено, что неизвестное в настоящее время лицо разбило окно и пыталось поджечь помещение агентства, которое находится на 1-м этаже многоквартирного дома, однако огнем повреждены лишь окно.

Сведения в ЕРДР внесены по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога) УК Украины. В рамках уголовного производства устанавливаются обстоятельства происшествия и принимаются меры по задержанию лица, причастного к поджогу, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.