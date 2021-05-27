В Сумах мошенники обогатились на 45 тысяч грн За минувшие сутки в полицию поступило два сообщения о мошеннических действиях в отношении пожилых жителей города Сумы. Аферисты обогатились на общую сумму 45 000 гривен.

В первом случае на стационарный телефон 93-летней сумчанки поступил звонок от мужчины, который представился работником полиции и сообщил, что ее сын совершил ДТП. Для решения вопроса о непривлечении его к уголовной ответственности, мужчина назвал необходимую сумму средств. Таким образом, мошенник завладел 30 000 гривен, которые женщина передала неизвестному возле собственного дома.

Во втором случае ситуация повторяется, но на этот раз пострадавшим оказался 94-летний сумчанин. По его стационарный телефон позвонил якобы полицейский и сообщил, что его дочь совершила ДТП, в котором травмировался человек, на лечение которого теперь необходимы средства. Пострадавший передал деньги в сумме 15000 гривен неизвестному лицу возле собственного дома.

Правоохранители каждый день предостерегают и предупреждают жителей Сумщины о различных схемах мошенников и еще раз подчеркивают быть внимательными по отношению к своим пожилым родственникам, рассказывать и объяснять старикам о возможных подобных ситуациях и алгоритме действий в таких случаях. В первую очередь необходимо прервать разговор с неизвестным и позвонить кому-то из своих родных. Ни в коем случае не передавайте деньги неизвестным лицам, кем бы они ни назывались и сразу звоните на специальную линию «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.