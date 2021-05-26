Украина вылетела с чемпионата Европы по-сумски В мини-футбольном турнире, который проходит на площадках ФЦ «Барса», подходит к концу групповой турнир.

2 июня были сыграны матчи 3-го тура в группах «C» и «D».

В группе «С» Нидерланды переиграли Северную Македонию. Несмотря на поражение македонцы получают путевку в 1/8 финала, ведь уже как минимум у двух третьих мест показатели хуже. В другом матче австрийцы уверенно победили украинцев. По сетке плей-офф они выходят со второго места на Уэльс.

Нидерланды («Food Centre») 3:0 Северная Македония («Звезда»)

Украина («Гранум» Снежки) 0:6 Австрия («Lex VSK»)

В группе «D» состоялся лишь один матч - шотландцы в битве за вторую позицию переиграли хорватов.

Хорватия («Натон» Постольное) 0:4 Шотландия («Сервис Люкс»)

Расписание 3-го тура в группах «Е» и «F».

3 июня

Группа «Е»

17:30 поле №3 Словакия («Валедианс-Peroff») - Испания («Sumy Psel»)

17:30 поле №4 Швеция («Сумыхимпром») - Польша («Факел»)

Группа «F»

18:30 поле №3 Германия («ЗиКоНи») - Венгрия («Likarske»)

18:30 поле №4 Португалия («Ника») - Франция («Современник-Libra»)