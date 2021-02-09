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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:03755

В Сумах хотят реконструировать площадь Независимости

На сайте онлайн-петиций сумчане собирают подписи под обращением «Реконструкция площади Независимости».

«Добрый день,

нравится ли вам нынешнее состояние главной площади города Сумы - площади Независимости? Сейчас это место можно охарактеризовать одним словом - "пустота". Вообще не помню ремонтировалось ли здесь что-то за все годы независимости... Вид времен совка будто замер...

Чем город должен привлекать туристов, если они заходят со стороны ж/д вокзала в центральную часть города и видят этот стыд??? Неужели эта проблема такова, что нельзя решить за столько лет??? Это просто реконструкция, которую делают все цивилизованные города для своих жителей и гостей. Там куча свободного места, которое абсолютно никак не облагорожено.

Прошу рассмотреть возможность выделения средств на следующий год на разработку проекта и капитальный ремонт площади. Нужно полностью заменить плиточное покрытие, освещение, озеленить сделать места для отдыха. То, что там сейчас - это прошлое.

Спасибо», - пишет автор петиции Сидоренко Евгений Леонидович.

По состоянию на 3 июня петицию подписали 22 человека из 250 необходимых.

До конца сбора подписей осталось 28 дней.

Общество Петиция Площадь Независимости
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