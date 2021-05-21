В Сумах суд избрал меру пресечения налоговику, подозреваемому во взяточничестве

2 июня суд избрал меру пресечения начальнику районной налоговой инспекции Государственной налоговой службы Сумщины в виде круглосуточного домашнего ареста стоком к 31 июля и отстранил от занимаемой должности.
На подозреваемого положены следующие обязанности:
1) прибывать к следователю (прокурору), следственного судьи, суда по первому вызову;
2) не отлучаться за пределы определенного места жительства без разрешения следователя прокурора или суда;
3) сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорт (и) или другой документ (ы), который дает подозреваемому право на выезд за пределы Украины;
4) воздержаться от общения с другими участниками уголовного производства;
5) носить электронное средство контроля.
По данным следствия, руководитель налоговой инспекции требовал от врача-стоматолога, владельца медицинского кабинета, 1 тыс. долларов США за несоздание искусственных препятствий в ведении бизнеса.
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