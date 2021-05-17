В Сумах проведут платный Кубок губернатора по шахматам

Соревнования состоятся в г. Сумы в помещении ТЦ «Универмаг «Киев» по адресу: Кооперативная, 1.
Открытие соревнований 12 июня в 10.00 - 4 тура.
13 июня - начало 5-го тура в 10-00. Закрытие соревнований - в 13-00.
Соревнования личные, проводятся по швейцарской системе с контролем времени 20 минут на всю партию каждому участнику.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены всех возрастов с квалификацией не ниже третьего разряда, которые предварительно зарегистрировались и оплатили турнирные взносы.
В турнире "А" участвуют все желающие мужчины и женщины. В турнире "Б" участвуют шахматисты не старше 2004 г.р. Возможно сочетание возрастных групп с отдельным зачетом (для школьников). Количество участников ограничено - 50 шахматистов.
Благотворительные турнирные взносы, которые пойдут на призовой фонд и потребности федерации - для взрослых - 100 грн, для школьников - 50 грн.
При себе иметь маски!!!
Уточнение по условиям организации и проведения турнира и для необходимой предварительной регистрации до 10.06.21 г. Заявку можно предоставить по моб.т. 0509753409 или по электронному адресу: alinasin@ukr.net и на странице в ФБ.
Надеемся, губернатор расщедрится и участникам не придется платить за участие в турнире…
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