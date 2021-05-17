В Сумах проведут платный Кубок губернатора по шахматам 12-13 мая в Сумах пройдут Областные открытые соревнования по шахматам среди всех категорий населения на «Кубок губернатора Сумщины».

Соревнования состоятся в г. Сумы в помещении ТЦ «Универмаг «Киев» по адресу: Кооперативная, 1.

Открытие соревнований 12 июня в 10.00 - 4 тура.

13 июня - начало 5-го тура в 10-00. Закрытие соревнований - в 13-00.

Соревнования личные, проводятся по швейцарской системе с контролем времени 20 минут на всю партию каждому участнику.

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены всех возрастов с квалификацией не ниже третьего разряда, которые предварительно зарегистрировались и оплатили турнирные взносы.

В турнире "А" участвуют все желающие мужчины и женщины. В турнире "Б" участвуют шахматисты не старше 2004 г.р. Возможно сочетание возрастных групп с отдельным зачетом (для школьников). Количество участников ограничено - 50 шахматистов.

Благотворительные турнирные взносы, которые пойдут на призовой фонд и потребности федерации - для взрослых - 100 грн, для школьников - 50 грн.

При себе иметь маски!!!

Уточнение по условиям организации и проведения турнира и для необходимой предварительной регистрации до 10.06.21 г. Заявку можно предоставить по моб.т. 0509753409 или по электронному адресу: alinasin@ukr.net и на странице в ФБ.

Надеемся, губернатор расщедрится и участникам не придется платить за участие в турнире…