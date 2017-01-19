В Сумской больнице презентовали работу колл-центра 2 июня в КНП «Клиническая больница Святого Пантелеймона» (бывшая Сумская центральная районная больница) презентовали работу колл-центра.

Этот колл-центр будет оказывать информационную поддержку, чтобы улучшить качество предоставления медицинских услуг жителям громады и Сумского района. Это поможет улучшить коммуникацию между населением и врачами.

Главврач больницы Владимир Поцелуев отметил, что открытие такого колл-центра вызвано необходимостью, ведь поступало много обращений от жителей и Сумской громады, и от жителей района. Сейчас создано четыре рабочих места на базе регистратуры и два в приемном отделении. Они будут работать круглосуточно.

Жители Сум и Сумского района могут бесплатно получить в колл-центре консультацию по записи к врачу или госпитализации.

Как отметила начальник управления здравоохранения Елена Чумаченко, в Сумах это второй подобный колл-центр - первый расположен на базе КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 1». Она добавила, что есть идея во всех лечебных учреждениях внедрить такую инициативу, ведь это помогает повысить информационную доступность в вопросе предоставления медицинских услуг.

Обратиться в колл-центр можно по телефону (0800) 33-31-03.