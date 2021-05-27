Полиция Сумщины проводит проверку по факту публикации в СМИ о возможном неправомерном поведении правоохранителей
Во время мониторинга сети Интернет на сайте одного из телеканалов обнаружено публикацию о том, что полицейские избили мужчину, который подозревается в краже 10 000 гривен из терминала самообслуживания.
По данному факту начальник ГУНП в Сумской области назначил служебное расследование для тщательной проверки этой информации. Все материалы будут направлены в ГБР.
По результатам служебного расследования будет принято соответствующее решение, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.